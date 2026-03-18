Ángel Sepúlveda confesó que llegó a Chivas para ayudar a Armando “Hormiga” González

Armando ‘Hormiga’ González es la cara del proyecto actual de Chivas. El joven delantero de 22 años recibió toda la confianza de su entrenador Gabriel Milito y este ha respondido con goles: suma 20 anotaciones en lo que va de la temporada, siendo el jugador Sub-23 con más gritos en el curso 2025-26 en el mundo. Sin embargo, Ángel Sepúlveda ha tenido mucho que ver en la evolución fructífera del canterano.

El ex Cruz Azul es el futbolista más experimentado que tiene la plantilla rojiblanca en estos momentos y, lo que pocos sabían, es que Chivas le ofreció un rol secundario dentro del equipo antes de su llegada en el mercado invernal de la Liga BBVA MX. Desde la directiva saben que Hormiga González es su diamante en bruto, por lo que le ofrecieron a Sepúlveda ser una especie de “mentor” del juvenil mexicano, siendo confirmado por él mismo.

Hormiga González y Ángel Sepúlveda en Chivas|Crédito: Chivas / X

"Desde el momento que se gestiona mi posible llegada a Chivas, sabía que estaba Armando (González) y venía haciendo las cosas muy bien y haciendo goles. Le estaba dando eso que tanto esperaba Chivas.

El chico es un gran compañero, sabe que está iniciando en esta carrera tan difícil que puede llegar a ser, pero está dispuesto a aportar, seguir aprendiendo y lo que uno pueda desde su lado. Para eso me trajeron, eso está claro, acepté ese rol", fue lo que expresó en conferencia de prensa.

TE PUEDE INTERESAR:



Cabe destacar que la adaptación de Sepúlveda al estilo de juego de Chivas no fue rápida. Durante las primeras ocho jornadas de la Liga BBVA MX, el delantero de 35 años solo había visto minutos ingresando desde el banquillo. No fue hasta la Jornada 10 que se ganó la titularidad en el Clásico Tapatío, partido en el que anotaría su segundo gol como rojiblanco ante Atlas. Previo a este, había marcado ante Cruz Azul.

Sepúlveda menciona la importancia de Hormiga González en Chivas

"Creo que él (Armando González) es nuestra referencia, nuestra cara de del gol. Sabemos que él, dentro del área no lo puedes marcar, siempre tiene esa esencia, ese olfato goleador. Creo que esa es una de las cualidades principales que tiene. Con 22 años, es un chico que que viene mejorando, que está abierto a a seguir creciendo. Todo esto a él le lo va a potencializar para seguir día a día haciendo las cosas estupendamente", expresó ‘Sepu’.

A lo largo de la temporada 2025-26, González consiguió marcar 20 goles entre todas las competiciones, siendo sin dudas la referencia goleadora del conjunto rojiblanco. Estos son sus números:



Partidos jugados: 28.

Goles: 20.

Asistencias: 1.

Minutos en cancha: 1,894.

Dobletes: 2.

Tripletes: 1.

En el presente Clausura 2026, Hormiga González registra 8 anotaciones. Teniendo en cuenta que el equipo anotó 17 tantos en lo que va del torneo, el joven delantero participó prácticamente en la mitad de los goles de Chivas en la Liga BBVA MX. Además, pelea por el bicampeonato de goleo, ubicándose segundo en la tabla general por detrás de João Pedro (10) de Atlético San Luis.