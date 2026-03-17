Hormiga González avanza a paso firme por un objetivo en el Clausura 2026 antes de ir a la Selección Mexicana

Armando ‘Hormiga’ González será convocado por Javier Aguirre para disputar los juegos amistosos ante Portugal y Bélgica con la Selección Mexicana. El joven delantero de Chivas se ha ganado un lugar en el equipo nacional a base de goles, pero antes de partir con México intentará llegar al receso por la fecha FIFA de marzo como líder de goleo del Clausura 2026.

En el presente torneo, Hormiga González registra 8 anotaciones con Guadalajara. Sin embargo, estos números no le bastan para ser el líder de la tabla de goleo. Este título le pertenece a João Pedro, atacante brasileño de Atlético San Luis que acumula 10 goles en el Clausura 2026. No obstante, el delantero de Chivas tendrá una pequeña ventaja antes de que llegue el receso de la Liga BBVA MX.

Hormiga González busca ser el líder de goleo del Clausura 2026|Crédito: Azteca Deportes

Resulta que Armando González tendrá que disputar un partido más que João Pedro antes de que sea llamado por la Selección Mexicana. Chivas debe el juego por la Jornada 9 del Clausura 2026 que había sido suspendido por los incidentes ocurridos en Guadalajara tras la caída de ‘El Mencho’. Dicho duelo se llevará a cabo este próximo miércoles 18 de marzo donde los rojiblancos recibirán al Club León en el Estadio Akron.

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Posteriormente, Chivas disputará la Jornada 12 del campeonato mexicano ante Rayados de Monterrey. Los dirigidos por Gabriel Milito visitarán el Estadio BBVA el día sábado 21 de marzo, siendo este el último partido del Guadalajara previo al receso por fecha FIFA. De esta manera, Hormiga González tendrá dos oportunidades para superar al brasileño en la tabla de goleo y llegar a la Selección Mexicana como máximo goleador del Clausura 2026.

|Crédito: Instagram @hormiga_glez

Hormiga González será uno de los delanteros de México en marzo

Distintos reportes reportes afirman que Hormiga González será el tercer delantero de la Selección Mexicana durante la próxima fecha FIFA. El joven de 22 años ingresaría a la convocatoria en lugar de Santiago Gimenez, quien hace días ha regresado de su lesión en el tobillo.

El delantero de Chivas compartirá posición de ataque con Raúl Jiménez del Fulham y Germán Berterame de Inter Miami.

¿Cuándo son los próximos partidos de la Selección Mexicana?

El combinado azteca tendrá su primer partido de la fecha FIFA de marzo el día 28 cuando reciba a Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte. Por otro lado, México enfrentará a Bélgica el día 31 de este mismo mes en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, para cerrar el receso internacional.

