IMPACTANTE: Hormiga González consiguió un récord que solamente Lamine Yamal pudo lograr esta temporada

Armando González sigue dando de qué hablar. El delantero, conocido como la “Hormiga”, firmó una actuación memorable con Chivas en la goleada por 3-0 sobre Santos Laguna en la Jornada 11 del Clausura 2026, que lo llevó a conseguir un registro que muy pocos futbolistas han alcanzado esta temporada. Lo más sorprendente es que solo Lamine Yamal había logrado algo similar en las grandes ligas del futbol internacional.

El récord que consiguió la Hormiga González

El canterano de Guadalajara marcó un doblete en la reciente jornada de la Liga BBVA MX y alcanzó los 20 goles en la presente temporada (Apertura 2025 y Clausura 2026). Esta cifra lo convierte en el máximo goleador Sub-23 del mundo en lo que va del curso 2025-26, igualando la marca de Yamal con el FC Barcelona.

Hormiga González alcanzó los 20 goles en la temporada|Crédito: Liga BBVA MX

Joaquín Panichelli del Racing de Estrasburgo lo sigue de cerca con 18 conquistas en lo que va de la temporada, mientras que el suizo Alessandro Vogt se ubica por detrás con 16 goles anotados en 32 partidos jugados. Con estos números, Hormiga González, de 22 años, comienza a asegurar su boleto en la próxima Copa Mundial de la FIFA y a despertar el interés de varios clubes europeos.

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El único jugador que logró algo similar: Lamine Yamal

Con apenas 18 años, Yamal lidera la tabla junto con el delantero de Chivas, pero jugando en uno de los equipos más importantes del mundo. En lo que va de la temporada, el extremo español suma 37 partidos jugados con los blaugranas y arrastra un saldo de 20 goles anotados (14 en liga) y 15 asistencias hacia sus compañeros.

Yamal suma 20 goles y 15 asistencias en la temporada 2025-26|Crédito: FC Barcelona

La temporada que está firmando la Hormiga González

Con 9 partidos menos que Yamal, la Hormiga alcanzó los 20 goles en la temporada, sumando 1 asistencia en 28 partidos disputados. Fue el campeón de goleo de la Liga BBVA MX con 12 anotaciones durante el Apertura 2025 y ahora pelea por el bicampeonato llevando 8 goles en apenas 10 juegos del Clausura 2026 en su registro. Se encuentra a 2 del actual líder, João Pedro de Atlético San Luis.

Lo que viene para la Hormiga González

Chivas enfrentará a Club León el próximo miércoles 18 de marzo por el duelo adeudado de la Jornada 9 del Clausura 2026. Además, enfrentará a Rayados de Monterrey el sábado 21 del mes mencionado, duelos donde la Hormiga podría sumar minutos y estirar su racha. Además, estará expectante al posible llamado de Javier Aguirre para representar a México en los amistosos del 28 y 31 de marzo donde enfrentarán a Portugal y Bélgica respectivamente.