Ángel Sepúlveda dijo esto sobre Chivas en 2022 y muy pocos se acuerdan: chivahermanos furiosos

Así como hubo un video que confirmó que Ángel Sepúlveda dejaba Cruz Azul , ahora el delantero de 34 años llegará a Chivas para el Clausura 2026, pero muchos recordaron lo que dijo sobre el Guadalajara en 2022 y que hizo poner furiosos a muchos chivahermanos. Sin dudas algo poco esperado por los fanáticos.

Mientras se dice que Chivas pagó cerca de 3.5 millones de dólares por Ángel Sepúlveda , su efímero pasado en el primer equipo del Rebaño Sagrado provoca confusión, sobre todo por cómo se había marchado del club, criticando tiempo después al entrenador José Saturnino Cardozo y diciendo que el vestidor del Guadalajara no era el mejor.

Ángel Sepúlveda de Cruz Azul a Chivas

Las polémicas frases de Ángel Sepúlveda sobre Chivas

“Llegó Cardozo y no le gusté, no nos llevamos. Recuerdo que en una jugada, hago un movimiento para quitarme de la línea del balón y me paró la jugada. Me contesta ‘aquí tú no pienses, aquí pienso yo’ (...) En otra ocasión, metí un gol con el pecho en la Copa y clarito se ve donde dice que quiere que me marquen mano”, expresó el delantero centro mexicano.

Luego, fue todavía más contundente: “No quería decirlo, pero no lo disfruté. No fui feliz. No tuve los minutos que yo peleé para estar ahí, era un sueño que quería cumplir. El vestidor de Chivas no es el mejor vestidor, a mí lo que me tocó es que había muchos egos también”, agregó Sepúlveda en una entrevista en 2022.

Chivas incorpora a Sepúlveda

Los números de Ángel Sepúlveda en Chivas de Guadalajara

De acuerdo a la información que brinda BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, estos son los números de Ángel Sepúlveda en Chivas:

Partidos jugados: 10

Encuentros disputados como titular: 6

Goles convertidos: 1

Asistencias aportadas: 0

Tarjetas recibidas: 0 amarillas y 0 rojas

Títulos conseguidos: 0

Las estadísticas de Ángel Sepúlveda en Cruz Azul

Siempre según el sitio que se especializa en estadísticas, Ángel Sepúlveda tiene los siguientes números jugando en Cruz Azul: