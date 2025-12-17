Pumas ya tiene listos a estos 2 refuerzos de lujo para el Clausura 2026; son cracks de cracks

Pumas quiere olvidar su 2025 y está enfocado en afrontar el 2026 de una mejor manera, siendo uno de los candidatos a pelear por el título de la Liga BBVA MX. Con Efraín Juárez al mando, varios nombres comenzaron a sonar en Ciudad Universitaria, como es el caso de Ronaldo Martínez . Sin embargo, la directiva cerró la contratación de dos futbolistas que llegarán a CU provenientes de Rayados de Monterrey.

César Garza y Tony Leone serán refuerzos de Pumas para el Clausura 2026

Reportes indican que tanto César Garza como Tony Leone dejarán Monterrey para sumarse a la UNAM en el próximo mercado de pases. Ambos futbolistas no eran tenidos en cuenta por Domènec Torrent en la Pandilla, por lo que buscarán tener un mayor protagonismo vistiendo la camiseta auriazul. Lo cierto es que Efraín Juárez podría tener a los juveniles en la pretemporada que están llevando a cabo en Acapulco.

Tony Leone y César Garza

De acuerdo a la información, el acuerdo entre Pumas y Rayados trata de una cesión por un año para ambos futbolistas, además de una opción de compra que podría ser ejercida por los Felinos en caso de que alguno de los dos jugadores cumpla con las expectativas deportivas durante el Clausura y Apertura 2026.

En el caso de Garza, el mediocampista de 20 años venía de jugar a préstamo en el Dundee FC de Escocia. Los europeos no tomaron acción, por lo que su cesión llegó a su final y debió regresar a territorio regio. Sin embargo, César no tendrá lugar en Rayados, por lo que buscará hacerse un lugar en el once inicial de Pumas en 2026. El juvenil viene de disputar el Mundial Sub-20 de Chile 2025 con la Selección Mexicana, plantel que fue eliminado por Argentina en Cuartos de Final.

Una gran promesa en defensa para Pumas

Tony Leone, por su parte, tuvo participación con Monterrey durante el Apertura 2025, pero muy limitada: apenas 25 minutos repartidos en dos partidos jugados. El defensor central de 21 años busca cambiar su panorama e intentará hacerse un lugar en la zaga de Pumas. Además, también puede jugar como lateral, una versatilidad que será importante para los universitarios que tendrán que afrontar la CONCACAF Champions Cup además de la liga.