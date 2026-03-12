logo deportes horizontal
VIDEO de Ángel Villacampa festejando causa millones de risas en todo México

El entrenador de América femenil festejó un gol no convalidado de su equipo y su reacción generó repercusión en redes sociales

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

El Club América sufrió una dolorosa derrota en la Liga BBVA MX Femenil durante la Jornada 10 del Clausura 2026. A pesar de haber mantenido una ventaja de 2-0 hasta la segunda mitad del encuentro, las Águilas cayeron por 3-2 ante Chivas en el Clásico Nacional y perdieron la posibilidad de ingresar al top 3 de la tabla general. Sin embargo, el entrenador Ángel Villacampa fue tendencia en redes sociales por su extraño comportamiento.

El entrenador del equipo femenil del América festejó con euforia un tanto de Geyse da Silva que colocaba el 3-2 en el marcador a favor de las azulcremas. Sin embargo, pocos segundos después, el juez de línea levantó la bandera y el árbitro anuló la anotación de la delantera brasileña. En la celebración, Villacampa desató toda su alegría, pero no fue bienvenida por los aficionados.

Chivas femenil vs América femenil

Los aficionados de las Águilas catalogaron el festejo de su entrenador como “cursi” y “vergonzoso”. “No mames que festejó así”, expresó un aficionado en la red social de X, mientras que otro solto: “Parece un baile de Fortnite”. Pero los mensajes no terminaban de caer y otro fan afirmó: “Que vergüenza”. El video ya cuenta con más de 25 mil reproducciones y con una gran cantidad de críticas negativas.

Finalmente, fue Chivas quien se terminó llevando la victoria en el Estadio Akron, alcanzando el segundo lugar de la tabla en el Clausura 2026 Femenil. Por otro lado, la afición del América criticó el planteamiento de su entrenador, ya que tenía el partido controlado con el triunfo parcial por 2-0. Villacampa fue criticado por no tratar de cerrar el encuentro, aprovechando la ventaja de dos goles que tenía en el marcador.

Lo que se viene para el América Femenil

Luego de la derrota en el Clásico Nacional, las Águilas deberán enfrentar al Club León este próximo viernes 13 de marzo en Ciudad de México. El juego corresponde a la Jornada 11 del Clausura 2026 y está estipulado para iniciar a las 20:00 horas (tiempo Centro de México). América buscará regresar al triunfo, mientras que la Fiera intentará meterse en el top 8 (hoy está 9°) para acercarse a la clasificación a la Liguilla.