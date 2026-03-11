“SÍ ERA PENAL": dicen que el arbitraje en este partido del Club América favoreció a los contrarios

América femenil sufrió un duro traspié en el Clásico Nacional al caer por 3-2 ante Chivas en la Jornada 10 del Clausura 2026 de la categoría. A pesar de que el equipo de Ángel Villacampa supo tener una ventaja parcial de 2-0, las rojiblancas terminaron dando vuelta el marcador. Sin embargo, un ex-árbitro de la Liga BBVA MX reveló que las Águilas habrían sido perjudicadas en una jugada puntual del partido.

Una vez finalizado el juego en el Estadio Akron, Fernando ‘El Cantante’ Guerrero sorprendió a todos en redes sociales afirmando que América femenil debió tener un penal a favor en el minuto 34 de partido cuando todo aún estaba igualado sin goles. En el video publicado por el ex-silbatante se puede observar como una defensora de Chivas bloquea con su mano la trayectoría del balón dentro de su propia área.

Chivas vs América femenil, Jornada 10, Clausura 2026|Crédito: Chivas femenil / X

“Vaya PENAL del tamaño del estadio a favor de America Femenil que no se sanciona. Mano de bloqueo de la jugadora de Chivas Femenil. En todas las categorías el arbitraje por la calle”, fue el descargo que realizó el juez en la red social de X, demostrando su disconformidad con la actualidad del arbitraje en el futbol mexicano.

En la jugada se observa un remate desde fuera del área de la americanista Geyse da Silva Ferreira; sin embargo, el balón desvía su trayectoria debido a un bloqueo con la mano producido por la defensora de Chivas, Damaris Godinez. La extensión del brazo de la jugadora es notoria, por lo que el árbitro del encuentro tenía los argumentos necesarios para sancionar la pena máxima, pero eso finalmente no sucedió.

Pese a ello, el arbitraje no debe ser una excusa para el América, ya que tuvo el triunfo en el bolsillo, pero se le escapó en la segunda mitad.

América no logra escalar posiciones en la Liga BBVA MX Femenil

La derrota ante su acérrimo rival significó un duro golpe para las Águilas. Con este resultado, se ubican en la quinta posición de la tabla general del Clausura 2026, sumando 21 unidades luego de 10 fechas. De momento, el equipo de Villacampa se encuentra por detrás de Monterrey, Chivas, Pachuca y Toluca respectivamente.

