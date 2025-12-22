OFICIAL: Los Angeles Rams despiden a uno de sus entrenadores a mitad de la temporada

Los Angeles Rams anunciaron el despido de su coordinador de equipos especiales, Chase Blackburn, en una decisión que llega tras la derrota en tiempo extra ante Seattle y con la temporada regular ya muy avanzada. El equipo hizo efectiva la salida el 20 de diciembre de 2025, de acuerdo a fuentes oficiales.

¿Por qué los Rams despidieron a su coordinador de equipos especiales?

La decisión responde a una acumulación de errores del conjunto en unidades de despeje y pateo que terminaron por influir directamente en varios resultados adversos de la franquicia esta campaña. En particular, el desempeño de los equipos especiales tuvo participación en al menos tres de las cuatro derrotas del equipo durante la temporada, incluida la caída 38-37 en Seattle que precipitó la medida.

Fuentes indican que el despido marca la primera remoción de un coordinador en medio de la temporada por parte del entrenador en jefe Sean McVay desde que asumió en Los Angeles, lo que subraya la gravedad con que la organización evaluó las fallas del área. El movimiento busca cortar una racha de inconsistencias antes de los compromisos definitorios rumbo a los playoffs.

¿Quien es el nuevo coordinador de equipos especiales de los Rams?

En lo inmediato, el asistente de equipos especiales Ben Kotwica asumirá las responsabilidades principales del puesto hasta nuevo aviso, según reportes. Kotwica acumula experiencia en la NFL y se encargará de estabilizar las rutinas de pateo, retornos y cobertura en las semanas restantes.

Chase Blackburn había sido contratado por los Rams a comienzos de la temporada 2023 y su paso por la franquicia incluyó intentos por corregir problemas en la alineación de pateadores y long snappers que se habían vuelto recurrentes. La gerencia, en conjunto con el cuerpo técnico, ahora enfrenta la tarea de corregir el rendimiento de una unidad que ha puesto en riesgo la posición del equipo en la NFL y sus opciones de siembra para la postemporada.

El club no ha publicado aún un comunicado extenso ni detalló las condiciones del despido; se espera que en las próximas horas la organización emita declaraciones oficiales y que McVay y los dirigentes expliquen los pasos a seguir.

