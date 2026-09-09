Brilló en Cruz Azul, pero un accidente al volver de las fiestas de fin de año le arrebató la vida

Aunque el futbol entrega múltiples alegrías, hay historias que se llenan de tragedia y muerte. En este caso, se recuerda el caso de este futbolista que militó en Cruz Azul y que se encontraba en un excelente momento de su carrera, cuando un accidente le arrebató la vida. Así se vivió el viaje que cambió el destino de Miguel Ángel Velázquez.

10 preguntas rápidas con Johan Vásquez, defensa de Selección Mexicana

¿Cómo fue la muerte de este ex jugador de Cruz Azul?

En una época donde el futbol en México pasaba de la era amateur a la profesional, distintos nombres probablemente se perdieron en el registro de la historia. Sin embargo, se presume de un defensa que militó y brilló en Cruz Azul, que además en 1950 formaba parte de un imponente Veracruz. Dicho zaguero era el Angelillo Velázquez.

Las fiestas de final de 1949 se habían llevado a cabo y este futbolista había pasado dichas celebraciones con su familia. Sin embargo, tenía que reportar con el Veracruz para disputar un duelo amistoso que el equipo tendría contra el River Plate de Argentina. Es por eso que se trasladaba hacia el puerto, cuando un accidente automovilístico interrumpió dichos planes.

Dicho percance que acabó con su vida ocurrió el 27 de enero de 1950, situación que evidentemente mermó la interna de un equipo veracruzano que estaba en el primer lugar de la liga. Pese a la tragedia y a que el equipo acompañó los servicios fúnebres junto con el conjunto argentino, el duelo se llevó a cabo, pero con una carga emocional volcada a la memoria del talentoso defensa.

¿Qué más se sabe de la tragedia que mató al ex jugador de Cruz Azul?

Realmente se sabe muy poco de Miguel Ángel Velázquez, mejor conocido como Angelillo. El caso de este futbolista forma parte de esas historias trágicas que rodean el futbol mexicano. Militó en Cruz Azul y su carrera se encontraba en un excelente momento con el Veracruz. El equipo jarocho terminó coronándose dicha temporada, lo cual agregó todavía más impacto ante la historia de aquel futbolista que partió de manera inverosímil a principios de 1950.