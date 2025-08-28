El jugador que casi muere en un accidente aéreo y años después le dio 2 títulos a Cruz Azul

Juan Reynoso sobrevivió a un accidente aéreo en el que murieron sus compañeros del Alianza Lima, pues el peruano no viajó en esa ocasión con el equipo debido a que estaba lesionado. La suerte del ahora entrenador fue tan grande que años después consolidaría su carrera en el futbol mexicano al coronarse en 2 ocasiones con Cruz Azul: una como jugador y la otra como técnico, aunque por una emotiva razón no tiene su medalla de campeón .

Reynoso, quien rechazó retirarse en Cruz Azul como jugador , relató en el podcast de El Re.Portero que inició su carrera profesional como futbolista a los 16 años en el club Alianza Lima. Sin embargo, 2 años después pasaría la tragedia en la selva de Perú, en la que solo se salvarían el piloto y 4 jugadores, los cuales no realizaron el viaje ya que algunos se encontraban lesionados y otros tantos suspendidos.

Liga BBVA MX Juan Reynoso fue campeón de la Liga BBVA MX con Cruz Azul en 2 ocasiones: como jugador y entrenador

“Yo no fui porque me lesiono en un interescuadras 3 días antes y tampoco iba [en el avión] porque en esa mañana fui a probar a ver si podía jugar en la tarde. El doctor me dice que no, me dolía y además yo tenía examen ese día en la universidad, por eso preferí no ir pero, si yo no tuviera qué hacer, yo me trepaba al avión”, declaró el entrenador.

El destino marcado que tenía Juan Reynoso con Cruz Azul

Juan Reynoso viviría la muerte de cerca en 1987, cuando sus compañeros de equipo y cuerpo técnico fallecieron en un accidente aéreo. No obstante, su destino ya estaba marcado en México, pues 7 años después llegaría a Cruz Azul, donde conquistó una Liga BBVA MX en el Torneo de Invierno de 1997.

Reynoso permanecería 8 años en el club, hasta que en 2022 se marchó a Necaxa, donde colgaría los botines en 2005. En ese tiempo tuvo la oportunidad de jugar un poco más y retirarse en Cruz Azul, pero rechazó la propuesta ya que no estaba al 100 por ciento físicamente y no quería manchar la buena reputación que forjó durante años en el club.

El peruano volvería a la Máquina casi 2 décadas después para terminar con una malaria de 23 años, tiempo en el que a Cruz Azul se le negó el título de la Liga BBVA MX. A base de trabajo y un buen plante, Juan conquistó su segundo campeonato con el club, pero en esta ocasión como entrenador.