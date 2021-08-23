Anna Nordqvist victoriosa en AIG Women´s Open, su tercer Major

Cuatro años son los que la golfista profesional sueca Anna Nordqvist estuvo manejando sus crisis emocionales tras no obtener un resultado favorable desde el 2017. Nordqvist ha acumulado su tercer Major posicionándose con la victoria en el AIG Women´s Open con un total de 12 bajo par.

La jugadora del LPGA Tour y el Ladies European Tour consiguió los títulos US Women´s Open en 2016 y el Evian Championship en 2017, además de ser la doble ganadora absoluta de torneos del Grand Slam. A principios de este año y por no resultar victoriosa en los torneos que participaba se tuvo que quedar fuera del Top 50 en el Ranking Mundial Rolex e inclusive caer más allá del Top 100 mundial en la categoría femenil.

Anna María Nordqvist tras levantar el trofeo en AIG Women´s Open ha externado que se encontraba esperando una victoria desde hace mucho tiempo y finalmente la ha podido obtener. La golfista profesional sueca asegura que se tuvo que enfrentar a muchos malos momentos, tiempos difíciles y cuestionaba hasta el más mínimo detalle por su mente.

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¿Por qué Anna Nordqvist consiguió la victoria en el AIG Women´s Open?

La ronda final para Nordqvist fue decisiva en el British Open, cinco pares fueron de inicio, Birdie en el hoyo número 6 y un Eagle en el 7, el hoyo 8 y 9 fueron complicados, pero se mantenía en la competencia por obtener la victoria final. Faltaba poco para que finalizara su recorrido y en el hoyo número 12 realizó un bogey seguido de un Birdie en el hoyo número 14 lo cual todo este trabajo fue suficiente para terminar -12.

It was 1,435 days since Anna Nordqvist’s last win. This one was worth the wait.



What a Champion! #WorldClass pic.twitter.com/Jwa0qsanZM — AIG Women’s Open (@AIGWomensOpen) August 22, 2021

El trayecto de Anna Nordqvist ha sido un poco turbio y sus declaraciones con esta victoria conmueven por completo ha cualquiera:” Fue difícil porque seguí presionándome, era como si mis pies se resbalaran. Me sentía realmente débil, como si no tuviera nada en que apoyarme. Tuve que reconstruirme de nuevo y tuve el apoyo de la gente que me rodeaba”.

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Anna actualmente vive en Arizona, donde le encanta vivir y tiene un gran apoyo, ahora esta casada y más feliz. Sin dudarlo la golfista profesional es un ejemplo de vida para todos, todo es cuestión de ser pacientes pero nunca desistir en nuestro objetivo.

