¡Ilusionan a la afición! El increíble impacto inmediato de los refuerzos de Rayados

Sin necesitar tiempo de adaptación, los refuerzos de Rayados llevan un increíble impacto inmediato en cuanto a goles producidos que hace ilusionar a los aficionados del conjunto regiomontano en este arranque de temporada.

El proyecto que lidera el técnico Matías Almeyda inició con buenas sensaciones tras lograr su clasificación a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026 y además ubicarse en los primeros lugares del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Un rendimiento que se entiende gracias a la generación ofensiva que han tenido elementos como Orbelín Pineda, Diego Rossi y Hugo Cuypers, quienes llegaron como los fichajes más importantes del Monterrey para este semestre y desde sus primeros juegos demostraron que no necesitaban tiempo de adaptación.

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Los números de los refuerzos de Rayados

El atacante uruguayo Rossi es el único de estos tres futbolistas que ha disputado los siete partidos posibles con la “Pandilla”, entre liga y el certamen internacional con la MLS. En este lapso, el futbolista procedente del Columbus Crew (MLS) registra tres goles y cuatro asistencias, en 506 minutos en cancha.

Por su parte, el delantero belga Cuypers, quien arribó del Chicago Fire (MLS) acumula seis encuentros disputados desde que llegó al conjunto regiomontano con un saldo de cuatro anotaciones en 392 minutos disputados.

Finalmente el mediocampista mexicano Orbelín, quien venía de militar en el AEK Atenas, lleva dos tantos y un pase para gol en cinco juegos con un total de 327 minutos en cancha. Entre la suma de los tres refuerzos de los Rayados, en promedio tienen influencia en un gol cada 87 minutos.

El gran poder ofensivo de Rayados

El Monterrey se está consolidando como una de las ofensivas más productivas en el inicio de torneo, con un total de 12 anotaciones en apenas cuatro jornadas, en las que consiguieron tres victorias y apenas una derrota para sumar nueve puntos en la tabla general.

Un poderío ofensivo en el que también está figurando Lucas Ocampos, quien ha producido ocho goles en los siete partidos que lleva dirigidos el “Pelado” Almeyda con la institución albiazul.