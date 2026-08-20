OFICIAL: Vucetich es anunciado como nuevo DT de Tigres

El mal arranque de torneo Apertura 2026 que han tenido los Tigres de la UANL ha provocado cambios inmediatos y el primero de ellos ha sido la salida de Guido Pizarro de la dirección técnica del equipo y el nombramiento de Víctor Manuel Vucetich, además de movimientos en la vicepresidencia.

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Tigres anuncia a Víctor Manuel Vucetich como director técnico interino

A través de un comunicado de prensa presentado este jueves 20 de agosto, los Tigres han confirmado la salida de Guido Pizarro y en su lugar ha sido nombrado Víctor Manuel Vucetich, quien ocupará el cargo de director técnico, pero solo de manera interina ya que el estratega tendrá otro puesto definitivo.

Y es que el 'Rey Midas' ejercerá el cargo de vicepresidente deportivo de los Tigres, asumiendo el puesto tras la salida de Gerardo Torrado.

Los Felinos también informaron que Hernán Elizondo se reincorporará al equipo Sub 21, mientras que Carlos Turrubiates continuará como auxiliar técnico del primer equipo para lo que resta del Apertura 2026.

Comunicado Oficial, Víctor Manuel Vucetich. pic.twitter.com/1kjYeMytKn — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 20, 2026

Esta será la tercera etapa de Vucetich al frente de los Tigres ya que anteriormente dirigió al equipo en la temporada 1995-96 y nuevamente en los torneos Invierno 1999 y Verano 2000.

Los Tigres han tenido un flojo arranque de torneo con un punto en los primeros cuatro partidos producto de su empate ante el Atlético de San Luis, lo que los tiene ubicados en la penúltima posición de la tabla, además de su eliminación en la Leagues Cup 2026 tras igualar en sus tres compromisos y aunque en todos los casos lograron ganar el punto extra a través de la tanda de penales, no les alcanzó para superar la fase.

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