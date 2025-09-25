Antes de llegar a Pumas; Keylor Navas había sido ofrecido a dos equipos de la Liga BBVA MX
Keylor Navas era el deseo de varios equipos en la Liga BBVA MX, pero al final llegó a los Pumas de la UNAM
Keylor Navas llegó a Pumas y ya está rompiendo récords. El portero costarricense aterrizó en México para debutar el viernes 25 de julio de 2025 ante el Querétaro. Antes de que fuera contratado por los Universitarios, había dos equipos que estaban en pláticas con el jugador, pero no llegaron a un arreglo. Monterrey y León eran los clubes que estaban en la lista del guardameta.
En la Jornada 10, Pumas cayó ante los Bravos de Juárez. Fue la primera ocasión en la que Navas recibió más de tres goles en un encuentro. Diversos medios internacionales, antes de que se hiciera oficial la llegada del portero a la UNAM, aseguraron que ya estaba en pláticas con Rayados y León. Al final, los del Pedregal fueron los que llegaron a un acuerdo con Newell’s para hacerse de los servicios del guardameta.
En su momento, se dijo que no llegó a Rayados por la contratación de Santiago Mele. Monterrey sí estaba interesado en el costarricense, pero jamás pudieron llegar a un acuerdo. Por su parte, la causa por la que León no lo contrató fue el sueldo del tico. La Fiera tiene una plantilla amplia y esto impidió la llegada de Navas. Ambos equipos en ese momento iban a jugar el Mundial de Clubes.
También te puede interesar:
- La camiseta Total 90 que prepara Pumas y es toda una belleza hasta para los no tan fanáticos
- Fue el futuro de la Selección Mexicana, el Chelsea lo compró y hoy pelea una batalla legal en una liga desconocida
- Los 5 jugadores mejor pagados de la Liga BBVA MX, tras la llegada de Martial a Rayados (ninguno es mexicano)
Keylor Navas y sus números en los Pumas
Keylor Navas llegó con el torneo ya avanzado. Habían pasado dos jornadas y el portero estaba aterrizando, pero desde ese momento sabía que iba a debutar el viernes siguiente. De los ocho partidos en los que ha jugado, en todos salió de titular. Acumula 720 minutos y ha recibido siete dianas en la Liga BBVA MX. En la Leagues Cup le clavaron tres tantos y recibió una roja.
Este fin de semana se viene uno de los retos más importantes de Navas en el futbol mexicano. El futbolista necesitará salir en una de sus mejores noches si quiere que, además de tres puntos, los Pumas no pierdan el orgullo. Su siguiente rival es el América en el Clásico Capitalino y los futbolistas de ambas plantillas saben que está prohibido perder.