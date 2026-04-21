La poco conocida cláusula que tiene el contrato de Anthony Martial en Rayados de Monterrey y que lo perjudicaría

Tras ser acusado de indisciplina, sigue sorprendiendo cómo se entrena Anthony Martial, apartado del resto de la plantilla de Rayados de Monterrey. Además de esto, recientemente se conoció una supuesta cláusula que tendría el contrato que el delantero francés firmó con La Pandilla al llegar a la Liga BBVA MX. Lo perjudicaría económicamente en este Clausura 2026.

Mientras que Martial sigue con buenos gestos con los aficionados de Monterrey, lo cierto es que sigue entrenándose apartado del resto de la plantilla de Rayados debido a que el entrenador Nicolás Sánchez lo castigó. Por esto, entraría en curso la supuesta cláusula que dice que el francés tendría una reducción en su salario debido a no cumplir con los objetivos de goles y minutos.

Anthony Martial ya no es el jugador más valioso de Rayados de Monterrey|Getty Images

¿Cuánto gana Anthony Martial en Rayados de Monterrey?

Según distintos reportes especializados en finanzas en el futbol, Martial es el futbolista mejor pagado de la Liga MX, con un salario que ascendería a 3 millones de dólares anuales, contando objetivos de minutos y goles. Al no poder cumplir con esto, el sueldo del delantero de La Pandilla bajaría, aunque levemente.

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Cabe destacar que Rayados de Monterrey le pagó un millón de euros al AEK Atenas de Grecia para el fichaje de Martial. En ese marco, le firmó un contrato que finaliza el 30 de junio de 2027, por lo que aún le quedarían algunos torneos más con La Pandilla. De seguir borrado por el entrenador y la directiva, seguramente le buscarán una salida en este verano.

El francés tardó 4 meses en marcar su primer gol con Rayados y sumó casi un año sin marcar.|Rayados

¿Qué pasó con Anthony Martial? ¿Por qué no juega en Rayados de Monterrey?

A fines de marzo, en pleno Clausura 2026, Chivas le ganaba 0-3 a Rayados en territorio regiomontano cuando el entrenador decidió que Martial era su carta para intentar lograr la hazaña de dar vuelta el resultado. El francés se negó a ingresar al campo de juego. Para colmo, La Pandilla descontó a un 2-3 y tuvo un penal a favor en la última jugada del partido, el cual falló.

Desde ese momento, el delantero de 30 años ya lleva un mes borrado de la plantilla de Rayados de Monterrey. Todo indica que Nico Sánchez no volverá a ponerlo y, de esa manera, Martial no podrá cumplir los objetivos de su contrato y ganará menos dinero.

