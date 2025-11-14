Antonio, hermano, ya eres mexicano: lo que dijo Mohamed sobre México que emocionó a todos

Antonio Mohamed es, sin discusión, uno de los personajes más queridos y representativos del futbol mexicano, desde su llegada en los años 90 para jugar en Toros Neza, equipo que marcó una época por su estilo irreverente. Desde entonces, el Turco no solo construyó una carrera deportiva destacada, también forjó un lazo muy estrecho con México .

Mohamed no solo dejó huella como futbolista en equipos como América, Monterrey, Atlante, Celaya e Irapuato, sino que se reinventó como entrenador con una trayectoria de más de 20 años en los banquillos del país. Ganó cuatro veces la Liga BBVA MX y se consolidó como uno de los técnicos más exitosos del país . Por eso, no sorprende ver el cariño que tiene por México.

La muestra de cariño de Mohamed con el pueblo mexicano

En una entrevista con el portal Sports Illustrated, Mohamed dejó una frase que rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales. Al ser consultado por su estilo como director técnico el Turco fue contundente: "Si bien soy argentino, soy un entrenador mexicano. Esa es la realidad".

"Yo soy argentino, tengo mis raíces allí. Aunque mis hijos son de aquí", explicó y añadió: "Voy a Argentina con mi pasaporte argentino, entro a México con mi pasaporte mexicano y salgo de México con mi pasaporte mexicano. Yo vengo aquí y soy mexicano".

"Me siento parte de la cultura y de la historia del fútbol mexicano", se sinceró el DT de los Diablos Rojos. "Me siento parte porque estoy hace 20 años. Me tocó ser entrenador y jugador. Por eso en la parte deportiva me considero un mexicano más", sentenció.

Todos los equipos por los que pasó Mohamed en México

La carrera del Turco Mohamed en México es amplia, diversa y llena de momentos memorables. El exfutbolista y actual entrenador pasó por una enorme lista de clubes y dejó su huella en la gran mayoría.

