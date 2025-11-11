deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Selección Azteca
Nota

Es de otro país, pero sueña con representar a México y dice que hará todo lo posible para lograrlo

Nació fuera de México y juega en Europa, pero tiene la posibilidad de jugar en la Selección Mexicana por sus padres y ese es su verdadero sueño

Nació en otro país, pero sueña con jugar en México
TV Azteca
Nació en otro país, pero sueña con jugar en México
Rodrigo Acuña
Selección Azteca
Compartir

Los jugadores naturalizados son cada vez más comunes dentro de la Selección Mexicana y uno de los casos más recientes es el de Álvaro Fidalgo . Sin embargo, esto habla bien del combinado nacional, ya que cada vez más figuras extranjeras tienen el deseo de vestir la playera de México. Lo cierto es que el caso del español no es el único, ya que Diego Velásquez es otro jugador foráneo que sueña con ser convocado por Javier Aguirre.

¿Quién es Diego Velásquez, el extranjero que sueña con jugar en México?

Velásquez es un mediocampista de 19 años de edad que, si bien nació en la ciudad de Chicago, su deseo es representar a la Selección Mexicana. Actualmente, el joven forma parte de la plantilla del Dukla Praga, equipo que compite en la Primera División de Chequia. A pesar de haber vivido gran parte de su infancia en Estados Unidos, su deseo es jugar para México, distinto a lo que sucedió con Diego Luna .

Diego Velásquez
@diegovelazqu3z / IG
Diego Velásquez sueña con representar a México en un futuro

Cabe destacar que ambos padres de Velásquez son mexicanos, por esta razón existe la posibilidad de que el centrocampista reciba el llamado de Aguirre en un futuro. “A México siempre lo apoyo y es mi primer equipo. Está jugando muy bien Estados Unidos y me da un poco de tristeza porque México no está jugando tan bien ahorita. México es mi primera opción, desde chiquito”, comentó en una entrevista reciente.

TE PUEDE INTERESAR:

Diego Velásquez pretende jugar en la Liga BBVA MX en un futuro cercano

Si bien es cierto que Diego confirmó que siente un gran cariño por México, otro de sus deseos es jugar dentro de la Liga BBVA MX. “Sí (me gustaría jugar en el futbol mexicano). Desde chiquito siempre he visto la Liga MX con mis padres y es un sueño jugar ahí”, confesó el futbolista de Dukla Praga. A pesar de su desconexión con el suelo mexicano, Velásquez lleva nuestra sangre por sus venas.

El paso de Diego Velásquez por el futbol de Chequia

Velásquez cambió de equipo en el mercado veraniego luego de haber deslumbrado en el Pardubice. Se encuentra a préstamo en Praga, club que marcha en la decimocuarta posición en la liga. Sin embargo, Diego no ha tenido mucho protagonismo desde su arribo: apenas 168 minutos jugados repartidos en 7 partidos de 13 posibles. Es por esto que el mediocentro mexicano busca continuidad y mejorar para hacer realidad sus sueños.

Futbolistas extranjeros
Selección Mexicana
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

1920x1080.jpg
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Ecuador | TV Azteca Deportes
resumen mexico vs ecuador.jpg
Selección Azteca
Resumen: México 1 - 1 Ecuador | Amistoso Internacional
Thumbnail
Selección Azteca
Marcel se la estrelló al portero. Ecuador se salva. | México vs. Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Se Armó la Bronca! Barrida de Chiquito Sánchez Calienta el México vs Ecuador | Fecha FIFA
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Casi la Hace! Jugada Grande | México vs Ecuador
Thumbnail
Selección Azteca
¡Chiquito Sánchez Falla el Segundo! México Perdona a Ecuador | Mexico vs Ecuador
goioll ecuador 1.jpg
Selección Azteca
¡Gol de Jordy Alcívar! Ecuador empata el partido ante México en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Quiñones Perdona a Ecuador: México Deja Ir el Segundo Gol | México vs Ecuador
GOL Seleccion MX.jpg
Selección Azteca
¡GOOLAZO de Germán Berterame! México abre el marcador ante Ecuador en el Akron
Thumbnail
Selección Azteca
Mejor ni hablamos: análisis México vs Colombia | TV Azteca Deportes
×
×