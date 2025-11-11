Es de otro país, pero sueña con representar a México y dice que hará todo lo posible para lograrlo

Los jugadores naturalizados son cada vez más comunes dentro de la Selección Mexicana y uno de los casos más recientes es el de Álvaro Fidalgo . Sin embargo, esto habla bien del combinado nacional, ya que cada vez más figuras extranjeras tienen el deseo de vestir la playera de México. Lo cierto es que el caso del español no es el único, ya que Diego Velásquez es otro jugador foráneo que sueña con ser convocado por Javier Aguirre.

¿Quién es Diego Velásquez, el extranjero que sueña con jugar en México?

Velásquez es un mediocampista de 19 años de edad que, si bien nació en la ciudad de Chicago, su deseo es representar a la Selección Mexicana. Actualmente, el joven forma parte de la plantilla del Dukla Praga, equipo que compite en la Primera División de Chequia. A pesar de haber vivido gran parte de su infancia en Estados Unidos, su deseo es jugar para México, distinto a lo que sucedió con Diego Luna .

@diegovelazqu3z / IG Diego Velásquez sueña con representar a México en un futuro

Cabe destacar que ambos padres de Velásquez son mexicanos, por esta razón existe la posibilidad de que el centrocampista reciba el llamado de Aguirre en un futuro. “A México siempre lo apoyo y es mi primer equipo. Está jugando muy bien Estados Unidos y me da un poco de tristeza porque México no está jugando tan bien ahorita. México es mi primera opción, desde chiquito”, comentó en una entrevista reciente.

TE PUEDE INTERESAR:



Diego Velásquez pretende jugar en la Liga BBVA MX en un futuro cercano

Si bien es cierto que Diego confirmó que siente un gran cariño por México, otro de sus deseos es jugar dentro de la Liga BBVA MX. “Sí (me gustaría jugar en el futbol mexicano). Desde chiquito siempre he visto la Liga MX con mis padres y es un sueño jugar ahí”, confesó el futbolista de Dukla Praga. A pesar de su desconexión con el suelo mexicano, Velásquez lleva nuestra sangre por sus venas.

El paso de Diego Velásquez por el futbol de Chequia

Velásquez cambió de equipo en el mercado veraniego luego de haber deslumbrado en el Pardubice. Se encuentra a préstamo en Praga, club que marcha en la decimocuarta posición en la liga. Sin embargo, Diego no ha tenido mucho protagonismo desde su arribo: apenas 168 minutos jugados repartidos en 7 partidos de 13 posibles. Es por esto que el mediocentro mexicano busca continuidad y mejorar para hacer realidad sus sueños.