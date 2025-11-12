‘Turco’ Mohamed: todos sus títulos en México y a qué rival venció en cada final
El entrenador del Toluca ha sido campeón con 4 equipos diferentes de la Liga BBVA MX y ante distintos rivales
Antonio el ‘Turco’ Mohamed declaró cuál es el rival a vencer para Deportivo Toluca , su equipo, que terminó como líder del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y que viene de ser campeón de los últimos dos trofeos nacionales que se disputaron en México. En ese contexto, muchos recuerdan los títulos que consiguió levantar el entrenador argentino.
Mohamed, nacido en Argentina y cuyo apodo tiene una curiosidad , ya ha conseguido salir campeón en 7 torneos diferentes al frente de 4 clubes distintos: Xolos de Tijuana, Club América, Rayados de Monterrey y el propio Toluca. Ahora afrontará la Liguilla (con un rival que saldrá del Play-In), con intenciones de buscar un nuevo campeonato.
El Turco Mohamed, héroe y verdugo de varios equipos de México
Una curiosidad de todas las finales que dirigió es que en varias ocasiones le tocó enfrentar a sus ex-equipos o a los clubes que dirigiría en un futuro. Por ejemplo, el primer título del Turco Mohamed fue ante Toluca, encabezando a Tijuana. Años más tarde le tocó vencer a los Xolos y hoy en día está en los ‘Diablos Rojos’. También venció al América, su ex equipo.
Una por una, todas las finales que jugó el ‘Turco’ Mohamed como entrenador en México
(A la izquierda, el equipo al que dirigía Antonio Mohamed):
- Liga MX Apertura 2012: Tijuana 4-1 Toluca
- Liga MX Apertura 2014: América 3-1 Tigres
- Copa MX Apertura 2017: Monterrey 1-0 Pachuca
- Liga MX Apertura 2019: Monterrey 3-3 América (se definió por penaltis)
- Copa MX 2019-2020: Monterrey 2-1 Tijuana
- Liga MX Clausura 2025: Toluca 2-0 América
- Campeón de Campeones 2025: Toluca 3-1 América
¿Cuál sería el rival de Toluca en la Liguilla del Torneo Apertura 2025?
Los cuartos de final de los playoffs de la Liguilla del Apertura 2025 tendrá a Toluca enfrentando al ganador del duelo entre el (ganador de 9º vs. 10º) y el (perdedor 7º vs. 8º). Los Diablos Rojos serán los últimos en conocer a su rival, ya que puede ser cualquiera de los 4 que deben disputar el Play-In (Juárez, Tijuana, Pachuca y Pumas).