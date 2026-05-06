CONFIRMADO: Antonio Mohamed tuvo esta charla a solas con una de sus figuras en Toluca

Antonio Mohamed tiene todo listo para el duelo de esta noche contra LAFC por la Vuelta de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup. Durante uno de los últimos entrenos del equipo, las cámaras captaron al entrenador de Toluca teniendo una breve charla privada con Alexis Vega, una de las figuras del plantel y que, en teoría, no iba a estar presente en el juego que se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Diez.

Resulta que Vega fue uno de los futbolistas convocados por Javier Aguirre para formar parte del proceso de preparación de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Todos los jugadores que fueron llamados al equipo nacional deberán presentarse este miércoles 6 de mayo al Centro de Alto Rendimiento (CAR), sin embargo, el ‘Turco’ Mohamed había dado a entender que Alexis y Jesús Gallardo estarían disponibles para enfrentar a LAFC.

¿QUÉ SE HABRÁN DICHO? 🤔



Así fue el diálogo entre Alexis Vega y el Turco Mohamed



Vega y Jesús Gallardo estarán en la Vuelta contra LAFC; Javier Aguirre autorizó liberarlos



📹 Jesús Quezada pic.twitter.com/1akeUzBBtk — MedioTiempo (@mediotiempo) May 6, 2026

“Les hablé por teléfono, a ver si vienen mañana para el partido a verlo o a jugarlo; si vienen a verlo, los metemos a la cancha, capaz que juegan, quién sabe”, había mencionado el entrenador de los Diablos en conferencia de prensa. No obstante, la Federación Mexicana de Futbol compartió un comunicado donde anuncia que todos los jugadores convocados deberán presentarse al CAR antes de las 20:00 horas (tiempo Centro de México).

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El comunicado de la Federación Mexicana de Futbol

“Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la LIGA MX convocados por el director técnico Javier Aguirre.

Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”.

during the 11th round match between Toluca and Mazatlan FC as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at Nemesio Diez Stadium, on September 27, 2025 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Jose Hernandez/MEXSPORT

¿Qué pasará con Alexis Vega?

De acuerdo a la información que compartió el periodista David Medrano, Toluca hará oficial en las próximas horas que Alexis y Gallardo no jugarán hoy contra LAFC. De esta manera, la posibilidad de contar con ambas figuras en el duelo de Semifinales será imposible para el ‘Turco’ Mohamed y deberá optar otras opciones para su equipo titular.

