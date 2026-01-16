Antonio Mohamed confió en él para Toluca y es una de las grandes joyas que tiene la Selección Nacional de México

Ante la imposibilidad de citar futbolistas del futbol europeo , Javier Aguirre sorprendió con una lista plagada de jugadores de la Liga BBVA MX para los próximos amistosos de la Selección Mexicana. Entre los nombres más destacados de la convocatoria muchos aficionados resaltaron el de Everardo López, quien de la mano de Antonio Mohamed se convirtió en una pieza clave para Toluca.

Pese a la lesión de Alexis Vega , los Diablos Rojos iniciaron el año de la mejor manera con dos victorias en el Clausura 2026. Uno de los grandes motivos de este presente es la confianza que el DT le dio a sus futbolistas, incluido López. Con tan sólo 20 años, el defensa se consolidó gracias al Turco y ahora tendrá su gran chance en el seleccionado tricolor.

El nivel de López en Toluca que lo llevó a la Selección Mexicana

Más allá de su corta edad, Everardo López ya puede presumir de contar con 36 partidos y más de 2,200 minutos en la Primera División de Toluca, según los registros de Sofascore. El central, que debutó allá por 2022, se ganó la confianza de Mohamed el año pasado y fue un habitúe en los esquemas del argentino.

Los resultados están a la vista: con él en un rol protagónico, los Diablos Rojos se impusieron como los mejores de todo México en 2025 y completaron un año histórico en el que se coronaron como bicampeones de la Liga BBVA MX. Este nivel llamó la atención del Vasco Aguirre, lo que derivó en su llamado a la Selección Nacional de México.

Los próximos amistosos de México, con Everardo López entre los convocados

La Selección Mexicana de Javier Aguirre afrontará sus dos primeros juegos amistosos del año en este mes de enero. El primero será ante Panamá el próximo jueves 22; mientras que en el segundo se medirá a Bolivia el domingo 25.

La lista de convocados completa es:

