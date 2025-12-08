¡Baja en México! Por esta contundente razón Raúl Jiménez no jugará ante Panamá y Bolivia en enero

Tras conocer a los rivales que enfrentará en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA , México confirmó cuáles serán sus primeros amistosos del 2026. El próximo mes, la Selección Nacional enfrentará a Panamá y Bolivia como parte de su preparación, aunque con una llamativa peculiaridad: no podrá contar con Raúl Jiménez.

Pese a que el delantero mexicano no cuenta con ninguna lesión y se mantiene como titular y pieza importante en el Fulham inglés , Javier Aguirre deberá prescindir de sus servicios para estos amistosos. Según explicó el periodista Rubén Rodríguez, esto se debe a que los próximos juegos de México no corresponden a una fecha FIFA.

Esto quiere decir que el Vasco solamente podrá citar a futbolistas que se encuentren en la Liga BBVA MX. De esta forma, nombres de peso como los de Edson Álvarez, Santiago Giménez (quien de todas formas sigue lesionado) y el propio Raúl Jiménez no estarán presentes.

Todavía no están definidas las fechas ni los horarios de estos amistosos, pero se sabe que en ambos la Selección Nacional será visitante. Además, en los próximos días podría confirmarse otro encuentro más ante Islandia.

¿Cuándo volverá a jugar Raúl Jiménez con la Selección Nacional?

Raúl Jiménez volverá a lucir el jersey de la Selección Mexicana en la próxima fecha FIFA. Según confirmó el propio organismo, esta se llevará a cabo del 23 al 31 de marzo. Posteriormente, se realizará otra más del 1 al 9 de junio.

Tras estas fechas (en las que se disputarán cuatro amistosos en total), el seleccionado tricolor iniciará su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México a partir de las 13:00 horas (tiempo del centro).