El fichaje estrella que Toluca no podría hacer por una lesión para el Apertura 2026

Toluca FC quiere seguir siendo protagonista dentro de la Liga BBVA MX. Los Diablos Rojos vienen de campeonar en la Concacaf Champions Cup 2026 y, con el inicio del Apertura 2026, buscarán volver a competir hasta el final en el ámbito local. Para ello, el entrenador Antonio “Turco” Mohamed realizó una serie de peticiones para mejorar la calidad de su plantilla y uno de los jugadores que estaba a nada de llegar al club era Martín Ojeda.

Diversos reportes desde Argentina mencionaban que el cuadro escarlata estaba sumamente interesado en el capitán del Orlando City de la MLS. Incluso habrían ofertado hasta 12 millones de dólares por la ficha del mediocampista argentino, propuesta que habría sido rechazada por el conjunto estadounidense. Sin embargo, Ojeda se lesionó recientemente y su fichaje parece estar prácticamente caído.

Qué pasó con Martín Ojeda

Según el informe realizado por el cuerpo médico del Orlando City, el futbolista causará baja entre 4 y 5 semanas mientras buscará recuperarse. Esto quiere decir que se perderá la reanudación de la MLS, además de no poder estar disponible para los primeros partidos del equipo de Florida en la Leagues Cup.

Martín Ojeda, jugador de Orlando City|Crédito: @OrlandoCitySC / X

A falta de una confirmación oficial por parte de la institución, el diagnóstico de Ojeda se trataría de una distensión, lesión que habría sufrido en la previa del partido entre Orlando City y San José Earthquakes de este pasado martes. Por este motivo, es muy probable que Toluca se retire de las negociaciones por el volante argentino.

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Resulta que la rehabilitación le demandará un plazo importante a Ojeda y, con las competencias ya iniciadas tanto en México como en otras partes del mundo, un potencial traspaso a Toluca quedaría descartado. Y es que ningún club desembolsará alrededor de 15 millones de dólares para tener un futbolista parado por un mes o más dentro de su plantilla.

Martín Ojeda es la principal carta ofensiva del Orlando City

Ojeda se ha consolidado como el principal referente ofensivo del Orlando City durante la temporada 2026 de la MLS. El mediocampista argentino registra 11 goles y una asistencia en 15 partidos, todos ellos como titular, además de acumular 1,315 minutos dentro del terreno de juego.

Su actuación más destacada llegó frente al Inter Miami, encuentro en el que marcó un triplete y comandó la remontada por 4-3 después de que su equipo comenzara perdiendo por tres goles. También consiguió dobletes contra Charlotte FC, Philadelphia Union y FC Cincinnati.

Estas cifras explican por qué Orlando City rechazó una oferta cercana a los 12 millones de dólares procedente de Toluca. Ojeda es una pieza central dentro del esquema del conjunto estadounidense, aunque la lesión muscular que sufrió recientemente lo mantendría fuera de actividad entre cuatro y cinco semanas.