Antonio Mohamed le dio este contundente consejo a André Jardine sobre qué hacer si quieren despedirlo de Club América

Mientras se habla de los partidos que se perderá Helinho por su sanción tras la pelea en el América vs. Toluca, donde Antonio Mohamed también fue sancionado, justamente el entrenador argentino le dejó un mensaje a André Jardine luego de lo que fue el partidazo de la última jornada del Clausura 2026. Pues el DT de los Diablos Rojos ya tiene experiencia en las Águilas.

Según lo que lograron captar las cámaras del duelo entre América y Toluca (con victoria americanista), el “Turco” le dio un mensaje de apoyo al brasileño. “Ten la tranquilidad, en este club cuando las cosas van mal son malos, se olvidan rápido de todo lo bueno”, le dijo Mohamed a Jardine.

Antonio Mohamed |Mexsport

El polémico paso de Antonio Mohamed por Club América

El 'Turco' Mohamed fue anunciado como director técnico del Club América el 18 de diciembre del 2013. Tras algunos resultados que no terminaron de ser como se esperaban, el equipo mejoró mucho en el segundo semestre de 2014, siendo líder de la Fase Regular y ganando la Liguilla del Apertura 2014. No obstante, ya se sabía que la directiva no iba a renovar al argentino.

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Mohamed se marchó de las Águilas puesto que la directiva ya estaba negociando con Gustavo Matosas mientras el Turco aún estaba en el banquillo. “Me dieron las gracias y pasó lo que yo sabía desde hace mucho. Estoy disfrutando el momento y les dije que no me gustaron las formas y ellos están en su derecho. Les dejo la copa y me llevo mi dignidad”, sostuvo Mohamed.

Los números de André Jardine en Club América

De acuerdo a los datos de Transfermarkt, sitio especializado en estadísticas y finanzas, estos son los números de André Jardine en Club América:

158 partidos dirigidos

84 victorias

39 empates

35 derrotas

Tricampeón de la Liga MX

5 títulos totales

André Jardine se refiere al futuro del América|Azteca Deportes

Los números de Antonio Mohamed en Club América

El actual DT del Toluca supo pasar por diferentes equipos de la Liga MX y uno de ellos fue América, donde logró los siguientes números: