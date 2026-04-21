Estos son los partidos que se perderá Helinho por su sanción tras el América vs. Toluca

Helinho recibió una sanción de tres partidos de suspensión por la Comisión Disciplinaria tras protagonizar acciones de violencia contra los jugadores del América en el juego correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026. De esta manera, el extremo brasileño quedará fuera de los siguientes encuentros del Toluca y tampoco estará presente en el debut del equipo en la Liguilla.

El delantero de 25 años se perderá el duelo contra Mazatlán que se jugará este miércoles 22 de abril por la Jornada 16 de la Liga BBVA MX y tampoco estará presente en el cierre de la Fase Regular cuando los Diablos Rojos se enfrenten a Club León el día 25 por la Jornada 17. Como si fuera poco, Helinho tampoco jugará los Cuartos de Final del Clausura 2026, por lo que será una de las bajas sensibles en el equipo de Antonio Mohamed.

Una baja sensible para Toluca en instancias decisivas

Toluca afrontará su debut en la Fiesta Grande sin uno de sus mejores jugadores. Hasta el momento, Helinho se posiciona como el segundo futbolista más influyente del cuadro escarlata con cuatro contribuciones de gol a lo largo del Clausura 2026. Se encuentra por detrás de Paulinho, futbolista que aportó ocho goles al equipo del ‘Turco’ Mohamed durante el presente torneo.

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Cabe remarcar que, a pesar de sus números sobresalientes, Helinho no suele ser considerado un jugador titular en Toluca. De las 15 fechas disputadas, el brasileño estuvo presente en diez encuentros y fue titular solamente en cinco de ellos. No obstante, suele ser el primer recambio del ‘Turco’ Mohamed, por lo que su ausencia en los próximos partidos será importante para el desempeño de los Diablos en el terreno de juego.

|MEXSPORT

¿Por qué fue sancionado Helinho?

Helinho fue expulsado en el juego contra el América tras una entrada brusca, pero la razón de su castigo sucedió minutos después. Alejandro Zendejas apareció para protagonizar una batalla de palabras con el futbolista de Toluca que derivó en una cachetada hacia el jugador de las Águilas. Este evento generó una bronca mucho más grande en el terreno de juego.

Sin embargo, la polémica no terminó ahí. Durante su camino hacia los vestuarios, Helinho también tuvo un cruce de palabras con Henry Martín, jugador del América que provocó al delantero escarlata y que generó un intercambio de golpes de acuerdo a lo que se pudo ver en los videos que se subieron a redes sociales por parte de algunos aficionados.

