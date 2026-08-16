“Lo están subestimando”, Antonio Mohamed elogia el proyecto del Atlante tras regresar a la Liga BBVA MX

Toluca y Atlante empataron sin goles en el Estadio Banorte por la Jornada 4 del Apertura 2026. Los Diablos Rojos eran favoritos pese a ser visitantes, principalmente por la calidad de jugadores que tiene su plantel. Sin embargo, los dirigidos por Miguel Herrera presentaron un combativo partido en la Ciudad de México para asegurar un punto.

Antonio Mohamed, entrenador del cuadro escarlata, consideró que el Atlante está siendo subestimado por los demás equipos de la Liga BBVA MX. Esto a raíz de su regreso a la máxima categoría luego de más de una década en la Liga Expansión MX. No obstante, el ‘Turco’ destacó el trabajo de los Potros de Hierro y su forma de competir ante equipos de mayor presupuesto.

El ‘Turco’ Mohamed elogia el trabajo del Atlante en su regreso a la Liga BBVA MX

“Están subestimando al Atlante. El equipo le ganó a Cruz Azul y le empató al América, está trabajando muy duro y muy físico. Veremos cuántos puntos le sacan al equipo. Atlante tiene un muy buen equipo”, remarcó el director técnico del Toluca. Para Mohamed, es erróneo tomar a la ligera al conjunto azulgrana, ya que tiene herramientas con las qué dañar a sus rivales.

Cabe destacar que el saldo del Atlante en este comienzo de Apertura 2026 es más que positivo. Actualmente se encuentran ubicados en la décima posición y suman cinco unidades. A pesar de que debutaron con derrota ante Necaxa, los Potros acumulan tres partidos consecutivos sin perder y ante rivales de gran jerarquía: empate ante América y Toluca, además de un triunfo ante Cruz Azul.

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Miguel Herrera confía en que el Atlante puede seguir mejorando

Si bien es cierto que su regreso al máximo circuito ha sido destacado, el ‘Piojo’ Herrera cree que Atlante todavía no alcanzó el nivel que el entrenador pretende. Sin embargo, destacó la evolución que fue consiguiendo el equipo durante el transcurso del torneo.

“No estamos muy lejos del nivel que queremos, el equipo está jugando bien, la idea de trabajo la tienen clara, solo nos hace falta el último toque para poder concretar”, remarcó Herrera en conferencia de prensa.

De todos modos, el técnico azulgrana no se vio muy contento con los puntos obtenidos hasta el momento, pese a haber enfrentado a equipos de mayor envergadura: “Tenemos cinco puntos de 12 posibles y eso no es lo ideal, aunque nos hemos enfrentado a los equipos fuertes. Hemos corrido y luchado para poder hacer competencia”, cerró.