El Turco Mohamed le abre la puerta a Boca Juniors…

Luego de conseguir el bicampeonato con los Diablos Rojos de Toluca, Antonio Mohamed vuelve a ser protagonista de rumores que lo vinculan con el Boca Juniors.

En una entrevista concedida al diario argentino Olé, Mohamed respondió sin evasivas cuando se le consultó si lo habían llamado para dirigir al Boca Juniors y si le gustaría asumir ese desafío. Su contestación fue clara y directa: “Obviamente a cualquier tipo le seduce un club como Boca y ya lo dije un montón de veces, pero a veces los momentos no coinciden. Me gustaría tener la chance de dirigir a Boca”.

Mohamed, de 55 años, reconoció que en los últimos años no ha tenido contacto oficial con la dirigencia de Boca. “No me llamaron nunca. Hay siempre sondeos de allegados, pero de Boca no me llamaron nunca. Si Boca te quiere, te va a buscar y te lleva”, adjunto, dejando en claro que su interés existe, aunque no ha habido acercamientos formales.

¿Mohamed seguirá dirigiendo al Toluca?

El Turco habló de su presente en México. “Sí, me quedo en México. Estoy contento. Ahora la intención es disfrutar y descansar con la familia para lo que viene. Renové en Toluca hace unos meses por dos años, pero en junio de 2026 tenemos una cláusula mutua de salida y, si una de las dos partes decide terminar, termina. Pero yo estoy muy contento. Veremos después del Mundial”, señaló.

Las declaraciones de Antonio Mohamed reavivan la especulación sobre su futuro y la posibilidad de que en algún momento desembarque en Boca Juniors, un club que siempre lo ha seducido. Sin embargo, su contrato vigente con Toluca y la estabilidad que asegura tener en México parecen alejar, al menos por ahora, esa opción.

El Turco cuenta con una amplia trayectoria como entrenador, tiene cinco títulos en el futbol mexicano con Xolos, América, Monterrey y ahora el doblete con los Diablos Rojos. Su estilo frontal y su capacidad para armar equipos competitivos lo han convertido en un candidato recurrente cada vez que Boca busca técnico.

