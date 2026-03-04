Mientras Alexis Vega gana 1,3 millones en Toluca, este es el sueldo de Paulinho
El extremo de 28 años y el delantero centro de 33 son dos de las máximas figuras de los Diablos Rojos
Toluca, que viene de quitarle el invicto a Pumas (Efraín Juárez explicó el por qué), es el vigente bicampeón de la Liga BBVA MX y en parte se lo debe al gran nivel de sus figuras. Paulinho fue el máximo anotador del equipo de Antonio Mohamed, logrando su tercer título de goleo consecutivo. Pero al margen de su éxito deportivo, tiene un salario inferior al de Alexis Vega.
El atacante portugués percibe un salario inferior al de Alexis Vega, el referente máximo de los Diablos Rojos. El extremo de 28 años tiene un salario de 1,3 millones de dólares en Toluca, mientras que el sueldo de Paulinho está por debajo de ese monto, según distintos reportes. Cabe destacar que la nómina salarial no es oficial, ya que los clubes no informan esto.
Los salarios de Alexis Vega y Paulinho en Toluca
De acuerdo a los reportes sobre las finanzas del club mexiquense, el sueldo de Alexis Vega es de 1,3 millones de dólares anuales, lo que equivale a aproximadamente 25 millones de pesos mexicanos por temporada. Una cifra que lo coloca como el futbolista mejor pagado del cuadro escarlata tras su gran momento bajo el mando del ‘Turco’ Mohamed.
Por su parte, la directiva le paga a Paulinho una remuneración anual de 1,17 millones de dólares, lo que equivale a poco más de 21.1 millones de pesos mexicanos. Aunque es una de las sumas más altas del futbol mexicano para un jugador de 33 años, es inferior a lo que percibe el seleccionado nacional y exjugador de Chivas.
Los números de Alexis Vega y Paulinho en Toluca
De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores de futbol, esta es la comparación definitiva entre Alexis Vega y Paulinho, los delanteros de Toluca:
- Partidos jugados: Vega 158 - 76 Paulinho
- Encuentros como titular: Vega 128 - 72 Paulinho
- Goles convertidos: Vega 41 - 53 Paulinho
- Asistencias aportadas: Vega 37 - 11 Paulinho
- Títulos ganados: Vega 3 - 3 Paulinho
- Veces como campeón de goleo en la Liga MX: Vega 0 - 3 Paulinho.