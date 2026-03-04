Efraín Juárez confiesa por qué Pumas UNAM perdió con Toluca en este Clausura 2026

Aunque antes del partido había roto una nueva marca, Efraín Juárez y Pumas UNAM sufrieron la derrota 3-2 ante Toluca FC en uno de los mejores partidos de la Jornada 9 y del Clausura 2026 en general. Luego de eso el entrenador explicó las razones de la caída inesperada.

“Todas las derrotas duelen aquí no festejamos que se juega bien, aquí se festeja cuando se gana, y cuando se pierde hay que reconocer, entender y evaluar por qué se perdió”, comenzó diciendo Efraín Juárez, comparado con Antonio Mohamed en la previa. Y, entre otras cosas, el DT de los universitarios aseguró que el equipo cayó porque fueron en busca de la victoria en lugar de mantener el empate.

Efraín Juárez quiere que Pumas UNAM siempre salga a ganar

“El equipo, y obviamente mi persona, nunca salimos a ver qué pasa con el resultado, al contrario, salimos a ganar. Pude haber cerrado el partido en el 2-2, me pude haber echado para atrás y a lo mejor me iba con un puntito, pero yo no juego a no perder y jamás lo voy a hacer”, aseguró el entrenador.

Además, Juárez sentenció que prefiere que sus equipos pierdan así y no que empaten dejando una imagen de miedo ante el rival. “Prefiero tener esta sensación de frustración y tristeza pero yendo por el partido, a que las cosas salgan con otra circunstancia”, finalizó.

Pumas UNAM perdió el invicto en el Clausura 2026

Con 4 victorias y 4 empates, Pumas UNAM arrastraba un gran invicto en este Clausura 2026. Y aunque en este último partido frente a Toluca había estado dos veces al frente en el marcador, el resultado se les escurrió de las manos a los universitarios.

Cuando todo parecía que podía terminar en una victoria para Pumas, los dirigidos por Efraín sufrieron dos goles del rival en el transcurso de 5 minutos, lo necesario para que los del Turco Mohamed se impusieran en CU y se llevaran los 3 puntos. Así, el Club Universidad Nacional perdió por primera vez en el torneo.