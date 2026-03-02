Dejó Necaxa por 33 millones, hoy juega muy poco en Europa y su precio está en caída libre

Luego de que Necaxa perdiera 2-1 contra el Club León en la Jornada 8 del Clausura 2026, hay quienes recuerdan a viejas figuras que se marcharon de la institución hace poco tiempo. Hay un nombre que resuena porque se fue hace un año por 33 millones de pesos mexicanos y en la actualidad juega muy poco en Europa y su precio no para de bajar.

Mientras que Necaxa tuvo refuerzos y bajas para el Clausura 2026 que a muchos le gustaron, un año antes se había producido la salida de Heriberto Jurado, el extremo que fue transferido al Cercle Brugge de Bélgica, donde no tiene el protagonismo esperado y su valor de mercado cae sin parar en el futbol europeo. Es evidente que el ex futbolista de los “Rayos” está lejos del ideal.

|X Brugge

Según Transfermarkt, sitio especializado en finanzas de futbolistas y clubes, el extremo de 21 años fue vendido por 1.65 millones de euros (equivalente a 33 millones de pesos) desde el Necaxa de la Liga BBVA MX al Círculo de Brujas de la Jupiler Pro League (Bélgica). Allí casi no juega y queda demostrado en su valor de mercado.

TE PUEDE INTERESAR:



El nuevo precio de Heriberto Jurado en Cercle Brugge

Siempre según el reconocido sitio de economía y futbol, Heriberto Jurado fue perdiendo valoración de mercado, puesto que en la Liga MX costaba cerca de 2 millones de euros, mientras que en la actualidad en Europa tiene un precio de 800 mil euros. De este modo, tuvo una caída fuerte. Con 21 años, sueña con ganar más minutos y recuperar su valor.

Heriberto Jurado de Necaxa durante el partido Pachuca vs Necaxa, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2023 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Hidalgo, el 30 de Septiembre de 2023.|Ulises Naranjo/Ulises Naranjo

Los números de Heriberto Jurado en Necaxa vs. sus números en Círculo de Brujas

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Heriberto Jurado en estos dos equipos han sido los siguientes: