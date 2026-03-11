OFICIAL: Antonio Mohamed reveló la estrategia táctica de Toluca y muchos estuvieron de acuerdo

Toluca atraviesa su mejor presente en mucho tiempo y, si bien viene de obtener el bicampeonato de la Liga BBVA MX, aún sigue en deuda a nivel internacional. Los Diablos Rojos no han sabido transmitir esa superioridad que muestran semana tras semana en el balompié nacional a la Concachampions, torneo que el entrenador Antonio Mohamed marcó como prioridad sobre el título de liga durante este año.

Este miércoles 11 de marzo, el cuadro escarlata deberá visitar el Snapdragon Stadium para disputar los Octavos de Final de la Concachampions 2026 y, en la conferencia previa al duelo, el ‘Turco’ Mohamed afirmó que la máxima prioridad es derrotar a San Diego FC, su próximo rival en la competición. El objetivo para el argentino es claro: ir por el título internacional y dejar en segundo plano el Clausura 2026.

La prioridad de Toluca en 2026 es ganar la Concachampions|Crédito: Toluca FC / X

“La prioridad es ganar el próximo partido. Si tenemos que elegir entre uno de los dos (torneos), elegiríamos esta competición; creemos que al haber ganado dos torneos de liga, si hay un momento que se empatan los cuartos, semis y tenemos que decidir, nos iríamos por este lado. Todavía falta un mes de competencia para llegar a estas instancias, estamos muy centrados en esta serie que va a ser bastante compleja“, expresó.

Un duelo más que desafiante para el debut de Toluca

Toluca aún no ha jugado un solo partido en esta edición de la Copa de Campeones y se debe a que iniciará el torneo desde los Octavos de Final. El equipo escarlata se salteó la primera ronda debido al formato de la competición, ya que el actual campeón de la Liga BBVA MX (en este caso, Toluca) arrancará la travesía desde la segunda ronda.

Sin embargo, su partido debut no será nada sencillo, ya que por delante tendrán al San Diego. Si bien es cierto que es una franquicia nueva dentro de la MLS, los californianos mostraron su competitividad desde el primer día y vienen de eliminar a Pumas UNAM en la primera ronda con un global de 4-2. Además, lograron golear a los universitarios en condición de local por 4-1 en el juego de ida.

De todos modos, Toluca es el favorito a llevarse esta llave de la Concachampions, ya que es el equipo de México con mejor presente. Además, todo parece indicar que Alexis Vega se sumará al equipo para este encuentro, quien estuvo fuera desde la final del Apertura 2025 debido a la intervención quirúrgica a la que fue sometido en la rodilla.

¿A qué hora juega Toluca por la Concacaf Champions Cup?

Este miércoles 11 de marzo, Toluca enfrentará al San Diego FC en el Snapdragon Stadium por el juego de ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup. El partido está estipulado para iniciar a las 21:30 horas (tiempo Centro de México). Por otro lado, el duelo de vuelta se llevará a cabo el 19 de marzo en el Estadio Nemesio Diez.