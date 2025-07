¿Volverá? Turco Mohamed revela la deuda pendiente que tiene con Pumas

¡Un hombre de palabra! Antonio el “Turco” Mohamed vive un momento de ensueño con el Toluca, equipo con el que se coronó campeón en el Clausura 2025, rompiendo la hegemonía del América que había conseguido un tricampeonato en la Liga BBVA MX, por lo que ahora los Diablos Rojos son el equipo a vencer en el futbol mexicano, sin embargo, el entrenador argentino no se olvido de Pumas, equipo con el que por temas personales tuvo que dejar a falta de seis meses de contrato.

En charla exclusiva con Christian Martinoli y Luis García, el “Turco” explicó los motivos de su abrupta salida y además aseguró que está en deuda con el club universitario, además, no descartó el poder volver en un futuro para pagar la cuenta pendiente.

“Pumas es el único con el que yo tengo una deuda pendiente, tenía contrato por un año y me fui a los seis meses, me fui por un tema personal, no fui a ningún otro equipo, estuve un año sin trabajar. Es un club con el que tengo una deuda pendiente, yo hablé con los directivos y 100 por ciento podría volver, Mejía Barón, Saracho, todos me trataron muy bien”, dijo el “Turco” Mohamed.

A su vez, Luis García explicó que la afición de Pumas como tal no se siente traicionada, sino desesperada, pues al fin tenían un entrenador de categoría con el que podrían aspirar a algo más y después de llegar a unas semifinales en el Apertura 2023, el “Turco” decidió irse por temas personales.

El paso del Turco Mohamed con los Pumas de la Universidad

Con los Pumas, el “Turco” Mohamed logró un 53 por ciento de efectividad, con 12 victorias, 7 empates y 8 derrotas, en donde Pumas anotó 44 goles y recibió 30.

En su primer y único torneo completo, Pumas clasificó de manera directa a la Liguilla en cuarto lugar y eliminó a Chivas en los cuartos de final de manera contundente, sin embargo, fue eliminado por Tigres en las semifinales.