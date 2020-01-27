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Antorcha olímpica utilizará hidrógeno para su encendido

Por primera vez, para alimentar la antorcha olímpica Tokyo 2020, se utilizará hidrógeno para lograr de forma correcta su encendido.

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Escrito por: Azteca Deportes

Tokio, Japón. El hidrógeno será usado por primera vez para alimentar la antorcha olímpica durante su viaje a través de Japón, dijeron el lunes los organizadores, como parte de los esfuerzos de Tokio 2020 para celebrar unos Juegos amigables con el medio ambiente.

Los organizadores tienen como objetivo compensar todas las emisiones de carbono generadas durante los Juegos y también aprovecharán la cita olímpica para generar más conciencia sobre los problemas ambientales en Japón.

El Comité Organizador de Tokio 2020 dijo que en ciertas etapas del relevo de la antorcha se utilizará hidrógeno, que no emite dióxido de carbono cuando se quema, y que este gas también alimentará el caldero olímpico que aparece en las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos.

"Durante sus preparativos para los Juegos, Tokio 2020 ha promovido constantemente el ahorro de energía y el uso de energías renovables para apoyar el objetivo de una sociedad neutral en carbono", dijeron los organizadores en un comunicado.

En los Juegos, que se llevarán a cabo del 24 de julio al 9 de agosto, se usarán unos 500 vehículos impulsados por hidrógeno.

Otras iniciativas para reducir el impacto ambiental de los Juegos incluyen camas hechas de cartón reciclado en la villa olímpica, medallas fabricadas con productos electrónicos reciclados y las antorchas desarolladas con desechos de aluminio.

El relevo de la antorcha comienza en Fukushima el 26 de marzo y visitará las 47 prefecturas de Japón antes de la ceremonia de apertura del 24 de julio.

Reuters

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