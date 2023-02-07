El apagón en el Super Bowl XLVII entre Ravens y 49ers | Lo Inésperado
Un apagón Inésperado; Inés Sainz nos cuenta sobre el Super Bowl XLVII, donde misteriosamente se fue la luz en el estadio mientras jugaban Ravens y 49ers
El Super Bowl XLVII es recordado por el triunfo de los Baltimore Ravens sobre los San Francisco 49ers, pero además por el apagón sorpresivo que se dio en el Mercedez-Benz Superdome.
El apagón parecía algo imposible de suceder en un estadio con esa modernidad, tecnología e innovación situado en Nueva Orleans, pero sucedió y dejó una huella en este Súper Domingo, que también incluyó un enfrentamiento entre hermanos.
Y es que John Harbaugh de los Ravens y Jim Harbaugh de los 49ers, llegaron como los entrenadores de cada uno de los equipos, motivando a la prensa a bautizarlo como el Harbaugh Bowl.
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El apagón en el Super Bowl XLVII
En el tercer cuarto, cuando Ravens tenían la ventaja por 28-6, y parecía que la historia se escribía en favor de Baltimore, la oscuridad llegó al recinto deportivo dejando atónitos a los asistentes y a la audiencia en el mundo, que vio suspenderse el partido, alargando esa inusual pausa por 34 minutos.
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Este magno evento, por eso también fue bautizado como el Blackout Bowl. Luego de esa penumbra, el duelo se reanudó y San Francisco, claramente renovado sumó puntos poniendo el juego 28-23, pero ni aún con toda la determinación de remontada, lograron llevarse el juego que terminó 31-34 en favor de Ravens.