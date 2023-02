Shakira acompañaría a Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl LVII

En las últimas ediciones del Halftime Show del Super Bowl han habido cantantes sorpresas que suelen acompañar al vocalista principal encargado del espectáculo. El show de este año corre a cargo de Rihanna y muchos se preguntan si va a tener alguna estrella invitada que fuera a cantar junto con ella. Shakira podría ser la elegida.

El nombre de la cantante colombiana sigue estando en boca de todos y en esta ocasión está siendo votada por muchos aficionados para ser la cantante que acompañe a Rihanna en el Super Bowl LVII como su invitada especial.

El medio tiempo corre a cargo de Rihanna

Desde el mes de septiembre Billboard realizó una encuesta para que los usuarios votaran en una lista de los posibles candidatos que serían invitados a ser parte del show de medio tiempo del máximo evento de la NFL.

La cantante elegida como ya sabemos fue Rihanna pero la encuesta mostró más nombres que también están entre los favoritos, dentro de los mismos hay cantantes que han realizado colaboraciones con RiRi por lo cual son más las posibilidades que existen para poder acompañarla en el espectáculo.

Lista de las colaboraciones con Rihanna

Shakira - “Can’t Remember to Forget You”

Jay-Z - “Umbrella”

Kanye West - “Run This Town” ft. Jay-Z

Eminem - “Love the Way You Lie” y “Monster”

Coldplay - “Princess of China”

Drake - “What’s My Name?”, “Take Care” y “Work”

DJ Khaled - “Wild Thoughts”

Kendrick Lamar - “Loyalty”

A$AP Rocky - “Cockiness (Love It)” Remix

La que va a la cabeza de la encuesta es Shakira con el 46.88% de los votos de acuerdo a la consulta realizada en la página de Billboard el 6 de febrero. Quien está debajo de ella es Eminem con el 23.71% de votos.

La canción que Rihanna lanzó junto con la colombiana (Can’t Remember to Forget You) fue un éxito lanzado en el año 2004, mismo año en el que ganó el Premio Juventud a Hit favorito.

Las votaciones siguen en pie en la página oficial de Billboard y los votos continúan acumulándose día a día a pesar de que faltan tan solo 6 para el Super Bowl LVII.

Sería otro gran éxito para Shakira estar pisando una vez más el escenario del Halftime Show, sin embargo todo puede pasar y aún no está definido nada. ¿Habrá invitado o invitada para el show de medio tiempo? y si hay, ¿Lo sabremos o será una sorpresa?

