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El buen gesto de Anthony Martial en medio de las fuertes polémicas con la directiva de Rayados de Monterrey

El delantero francés está lejos de vivir su mejor momento en La Pandilla en este Clausura 2026

El buen gesto de Anthony Martial en medio de las fuertes polémicas con la directiva de Rayados de Monterrey

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

La noticia sacudió a toda la Liga BBVA MX en plena disputa del Clausura 2026, pues Anthony Martial fue separado del plantel de Rayados de Monterrey por un presunto acto de indisciplina. Aunque arribó a La Pandilla como uno de los jugadores estrellas que iba a tener el futbol mexicano, por ahora no cumplió. Al menos, tuvo un buen gesto en medio de la polémica.

A pesar de que el francés es el primero entre los jugadores más caros de Rayados, por el momento no ha demostrado su jerarquía como ex jugador del Manchester United y de la selección de Francia. De hecho, hubo un fuerte conflicto con el entrenador Nicolás Sánchez y la directiva. A pesar de eso, Martial frenó a la salida de una práctica a firmar autógrafos a los aficionados.

Martial Rayados
Crédito: Mexsport

El conflicto reciente de Anthony Martial con Rayados de Monterrey

De acuerdo a la información del reportero Felipe Galindo, Martial se negó a ingresar al campo de juego en el partido de Rayados frente a Chivas de Guadalajara, puesto que el resultado estaba 0-3 a favor de la visita en el Estadio BBVA. Ante esto, la relación con el cuerpo técnico y la directiva se habría roto.

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Lo curioso es que luego el encuentro finalizó 2-3 en el Gigante de Acero y Uros Djurdjevic incluso tuvo la posibilidad de igualar el resultado con un penal en el último minuto, lo que le hubiera dado el empate en la Jornada 12 del Clausura 2026. Es evidente que el francés no confiaba en su equipo y, de confirmarse, eso podría afectar al grupo en general.

Los números de Anthony Martial en Rayados de Monterrey

De acuerdo a la información de Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas, los números de Anthony Martial en Rayados de Monterrey son los siguientes:

  • Fecha de fichaje: septiembre de 2025
  • Monto del fichaje: 1 millón de euros
  • Fecha de expiración de contrato: junio de 2027 - opción un año más
  • Partidos jugados: 20
  • Duelos como titular: 8
  • Goles convertidos: 1
  • Asistencias aportadas: 3
  • Tarjetas recibidas: 0 amarillas y 0 rojas.
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