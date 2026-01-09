Apenas lo ficharon, pero Julián Araujo podría dejar de jugar en Europa por este duro motivo

Debido a la falta de minutos en la Premier League, Julián Araujo dejó Bournemouth en este mercado y se sumó al Celtic escocés en busca de un nuevo desafío en Europa. Desafortunadamente, las malas noticias no tardaron en aparecer en su nuevo destino: su director técnico fue despedido.

El entrenador francés Wilfried Nancy fue el principal responsable de la llegada del lateral mexicano a Escocia , dado que fue un pedido suyo, según reveló la prensa europea. Ahora, y tras haber tenido la chance de dirigirlo en un solo encuentro, el estratega se marchó del club de Glasgow y dejó a Araujo a la deriva.

¿Por qué despidieron al DT de Julián Araujo en el Celtic?

La principal razón detrás del despido de Nancy del Celtic escocés pasa por los malos resultados recientes. El equipo sumó tres derrotas en los últimos cinco partidos y se ubica tercero a seis puntos del líder (el sorprendente Hearts). La más reciente caída, ni más ni menos que ante Rangers en el derbi, fue la que colmó el vaso.

Bajo sus órdenes, Araujo solamente tuvo la posibilidad de disputar 22 minutos, según los registros de Transfermarkt. El mexicano de 24 años ingresó en el segundo tiempo del clásico escocés, conocido popularmente como el Old Firm, y no pudo hacer nada para evitar el 3-1 en contra.

Las estadísticas del portal Sofascore indican que el nacido en California tuvo un desempeño correcto en su debut. En los 22 minutos que estuvo en el campo registró una contribución en defensa, un despeje y una recuperación. Además, obtuvo un 6.4 de calificación.

¿Quién será el nuevo entrenador de Araujo en Celtic?

Mientras sigue en busca de un nuevo DT, la directiva de Celtic confirmó a través de la web oficial el club que el experimentado Martin O’Neill, entrenador norirlandés de 73 años, se hará cargo del equipo de manera interina.