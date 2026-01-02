América lo quería para el Clausura 2026, pero será imposible porque otro club ya lo firmó
Este jugador pretendido por las Águilas continuará su carrera en la liga de Escocia
En Coapa había ilusión con la posibilidad de sumar un refuerzo de jerarquía para el Clausura 2026. Así, Julián Araujo apareció en la órbita del América como una alternativa atractiva para André Jardine. Sin embargo, ese interés no duró mucho, dado que el futbolista ya fue presentado con otro club del futbol europeo.
En las últimas horas, Araujo llegó a Glasgow y cerró su incorporación al Celtic de Escocia , tal y como lo confirmó esta mañana el propio club. El acuerdo se cerró bajo la modalidad de préstamo desde el Bournemouth por el resto de la temporada, lo que dejó sin margen de maniobra las Águilas y a cualquier otro club de la Liga BBVA MX.
🇲🇽🫵#WelcomeJulián | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/p68D3zFsex— Celtic Football Club (@CelticFC) January 2, 2026
Un duro golpe para el América en el mercado
Para América, el escenario se volvió inviable por dos motivos claros. El primero se relacionaba con lo económico, dado que el lateral tiene una valoración de 10 millones de euros (acorde a Transfermarkt) y su ficha siempre fue considerada una operación compleja. El segundo, y definitivo, fueron los tiempos.
Mientras que en la Liga BBVA MX apenas se analizaban opciones, el Celtic aceleró gestiones y avanzó hasta la etapa final de la negociación. De esta forma, el club azulcrema no tuvo siquiera margen para enviar una oferta atractiva para el futbolista.
TE PUEDE INTERESAR:
- Cruz Azul se le va con todo al América y le hace mega oferta por una de sus estrellas
- OFICIAL: Equipo de la Liga de Expansión MX se refuerza con ex Pumas: no entró en planes de Efraín Juárez
- América lo vendió carísimo y con fama de crack... su nuevo equipo ya quiere sacarlo
Araujo y una apuesta clave para su carrera
Para Araujo, el préstamo representa una oportunidad estratégica para relanzar su carrera. En los últimos meses, el defensor tuvo poca continuidad en el Bournemouth inglés, situación que lo llevó a priorizar un destino donde pudiera competir con regularidad y recuperar protagonismo.
"Estoy muy feliz de unirme al Celtic. Es un club top y no puedo esperar para sumarme y trabajar duro junto a mis compañeros para brindarles éxitos a los aficionados", aseguró el mexicano en su presentación con el equipo escocés.