¡OFICIAL! Mexicano Julián Araujo es transferido al Celtic y alista su debut

Este 2 de enero del 2026, se ha confirmado que el mexicano Julián Araujo ha sido transferido del Bournemouth de la Premier League hacia el Celtic FC de la Liga Premier de Escocia en calidad de préstamo. El lateral derecho ya se sumó a los entrenamientos, fue presentado ante los medios y podría ser elegible para debutar en el siguiente compromiso.

Se hablaba mucho sobre el destino de Julián Araujo, ante el interés del Celtic, pero también los rumores apuntaban a que el América estaba sondeando al futbolista de 24 años, para eventualmente sumarlo al cuadro de André Jardine, sin embargo ahora el jugador formará parte del cuadro de mucha tradición en Escocia, en donde buscará regularidad, mantener un gran nivel y en un corto tiempo hasta tratar de hacer lo necesario para ser considerado rumbo al Mundial del 2026.

Te podría interesar: VIDEO del primer mexicano en anotar en el 2026

En el Bournemouth no logró afianzarse y esta nueva oportunidad para el Galaxy significa aportar al conjunto que está ubicado en el segundo escalón de la Liga local, con 38 puntos y a tres unidades del líder que es el Hearts. El Celtic tiene este sábado su primer partido del año y será ante el Rangers que le pisa los talones en el tercer sitio de esa Liga, por lo que el resultado será importante para estas escuadras en el partido de la Jornada 21 de 33 de esta competencia.

Julián Araujo ya se entrenó, fue presentado y conoce el número que portará en el Celtic

El defensa Julián Araujo entrenó y se integró al equipo de manera simultánea, no se descarta que vea acción este sábado y le ha sido asignado el número 22, el cual ya lució en las redes sociales de su nuevo equipo.

"Sé que mañana va a ser un gran partido, así que debemos mantenernos humildes y con los pies en la tierra. Solo tenemos que estar confiados y salir ahí a jugar nuestro juego", mencinó el futbolista que también mostró mucha emoción y confianza de tener este nuevo reto en su carrera.