¡El pato “Merlín” irá partido México vs Chequia! Banco Azteca lo lleva a él y a su familia a ver a la Selección Mexicana

Ya nadie puede resistirse a los encantos del Pato “Merlín” y su apoyo a la Selección Mexicana y es que ahorta él y su familiza fueron los invitados por Banco Azteca para acudir al próximo partido de México vs Chequia.

Así como lo lees, el pato que encantó a México y el mundo podrá asistir a lo que sería uno de los partidos más emocionantes y decisivos para México en el Mundial 2026.

¿A qué hora será el partido de México vs Chequia?

El partido al que está invitado el pato “Merlín” se llevará a cabo el miércoles 24 de junio a las 19:00 horas para cerrar la Fase de Grupos. Y tú lo podrás ver desde Azteca Deportes totalmente en vivo y GRATIS.

Nos emociona compartirles que llevaremos al Pato Merlín y a su familia a cumplir su sueño de ser parte de la Tribuna Azteca 🇲🇽🏟️​



¡Misión cumplida @RicardoBSalinas! 🫡#ContigoDeCorazón https://t.co/YZN4NnNg0D pic.twitter.com/RSNPDbI3tO — Banco Azteca (@BancoAzteca) June 19, 2026

¿Cómo logró un pato a la fama?

Para quienes recorren día con día las calles del Centro Histórico ya es común ver a esta ave caminar en compañía de su familia que vende aguas en ese punto de la ciudad. Recorren las calles mientras el pato los sigue con sus pies perfectamente cubiertos con botitas de tela, siempre alcanzando el paso de sus dueños.

Pero fue hasta hace unos días que se hizo viral en redes luego de que circulara un video donde se le aprecia vistiendo una playera en apoyo a la Selección Mexicana por su participaión en el Mundial 2026.

Ahora la ave acuática es toda una sensación mundial y la cara más reconocible de la CDMX. Así que si lo ves en tu andar por las calles del centro no dudes en tomarte fotos con él.