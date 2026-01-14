Un día fue campeón con Chivas y valía millones... hoy cuesta solo 500 mil y así lo ficharon en el extranjero

Raúl “Dedos” López es el jugador que fue campeón con Chivas y recientemente fue fichado por el equipo extranjero de Inter Toronto de Canadá. A sus 32 años emprenderá su segunda aventura fuera de México, aunque ya poco queda de aquel lateral derecho en su prime cuando valía 2.5 millones de euros, pues actualmente su precio es de 500 mil euros. Mismo caso es el de Isaác Brizuela, quien fue corrido del Guadalajara y ahora vende marquesitas .

“Una amenaza desde la línea de atrás. Con más de 300 partidos de Liga MX y experiencia en la Selección Mexicana. Raúl López parece llevar su experiencia a Inter Toronto”, informó el club canadiense en sus redes sociales sobre el fichaje del canterano del Guadalajara, que será transmitido por TV Azteca Deportes .

Raúl López es el jugador que fue fichado por un equipo extranjero y ahora jugará en la liga de Canadá.|@raulg8

El lateral derecho buscará alargar más su carrera en la Canadian Premier League, luego de un breve paso por el futbol europeo con el Rangers de Andorra, club del que es dueño el mexicano Marco Fabián y quien fuera su compañero de cancha en Chivas y la Selección Nacional.

¿Quién es Raúl López, campeón con Chivas y fichado en el extranjero?

“Dedos” es canterano de Chivas, club con el que también conquistó una Copa MX en su segunda etapa. Con el Guadalajara debutó en Primera División, pero ante la falta de oportunidades se marchó a Pachuca, donde comenzó a destacar hasta que nuevamente fue repatriado por el conjunto rojiblanco.

López tuvo un ir y venir entre el Rebaño Sagrado y los Tuzos, hasta que en verano de 2020 se fue cedido a Toluca, para después recaer en Santos Laguna, su último equipo en Primera División, pues después de ello jugó con Tampico Madero en la Liga de Expansión MX.

El lateral derecho solo estuvo un semestre con el conjunto tamaulipeco y fue 2 meses después que le llegó la oportunidad de emigrar al futbol europeo con Rangers. Sin embargo, su paso fue de solo 3 meses, hasta que a inicios de este enero de 2026 fue contratado por el conjunto canadiense.

Cabe destacar que el jugador de 32 años formó parte del proceso para el Mundial de Rusia 2018, pero se quedo fuera de la lista de Juan Carlos Osorio, quien optó por elegir a otros jugadores en su puesto.