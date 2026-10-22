Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión HOY jueves 22 de octubre; partido de Mateo Chávez en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium por la Jornada 3 de la UEFA Europa League

Este jueves 22 de octubre del 2026, se disputa la tercera jornada de la UEFA Europa League y hay actividad de futbolistas mexicanos. Uno de los primeros encuentros es el Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar en el que se espera que Mateo Chávez pueda tener minutos. El encuentro arranca en punto de las 10:45 am tiempo del centro de México en el Estadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

Ararat-Armenia vs AZ Alkmaar

Hora: 10:45 am tiempo del centro de México

Sede: Estadio Vazgen Sargsyan Republican Stadium

Posiciones de Ararat-Armenia y AZ Alkmaar

Ararat-Armenia llega con 0 puntos tras dos partidos disputados en la Europa League. Sufrió la derrota 1-4 ante Sparta Praga y 1-3 en Jagiellonia, habiendo encajado 7 goles. Es el primer club armenio en alcanzar esta fase y llega como vigente campeón de la liga local. Aparecen en segundo lugar en la Premier League armenia con 23 puntos de 10 jornadas tras 7 victorias, 2 empates y 1 derrota.

Por otra parte, AZ Alkmaar suma 3 puntos tras tener una derrota 0-1 en Sunderland y una victoria 2-1 ante Hapoel Be’er Sheva. En la Eredivisie son segundos con 20 puntos en 9 partidos.

¿Qué pasa si AZ Alkmaar le gana a Ararat-Armenia en la Jornada 3 de la Europa League?

Al arrancar el encuentro, Az Alkmaar se encuentra en la posición número 20 de la tabla general de la Europa League con solo tres puntos tras haber conseguido una derrota y una victoria en sus encuentros previos. Una victoria significaría que conseguirían seis puntos y, de manera momentánea, se colocarían entre el décimo y el primer lugar de la tabla, ya que los líderes de la competencia tienen seis puntos y la diferencia de goles es lo que los separa.

Para que el conjunto de Mateo Chávez alcance la primera posición, necesita ganar este encuentro con una diferencia de 7 goles, para superar a Juventus y a Bayer Leverkusen, que se encuentran en primer lugar y en segundo lugar respectivamente, con un total de 6 puntos pero con una diferencia de goles de +6 anotados.