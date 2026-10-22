ÚLTIMA HORA: Mateo Chávez recibe excelente noticia en Europa

Mientras que hay datos de Mateo Chávez que casi nadie sabe, el lateral mexicano sigue ganando terreno en el futbol europeo. Su rendimiento con el AZ Alkmaar le permite mantenerse en la pelea por un lugar en el equipo, después de sumar minutos tanto en la Eredivisie como en la UEFA Europa League. Hoy recibe una buena noticia.

Así como hace un tiempo Mateo Chávez fue campeón con el AZ, ahora recibió una grata noticia con el equipo neerlandés. Pues el canterano de Chivas se perfila para ser titular en la UEFA Europa League, en el duelo entre el FC Ararat-Armenia y el AZ Alkmaar en la tercera jornada de la fase de liga.

|Instagram: Mateo Chávez

Mateo Chávez sigue sumando minutos con el AZ

El lateral izquierdo mexicano atraviesa una etapa de actividad constante con el AZ Alkmaar, donde busca consolidarse en el futbol neerlandés. En sus compromisos recientes tuvo participación en la victoria por 2-1 ante el Hapoel Be'er Sheva, por la Europa League, y volvió al once titular en la liga local.

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El mexicano tendrá una nueva oportunidad de demostrar su nivel en el certamen europeo. El AZ necesita sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación y buscará aprovechar su visita a Armenia para conseguir otro resultado positivo.

Mateo Chávez suma más de un mes sin jugar en el AZ Alkmaar, después de irse de Chivas como estrella|@mateo.chaveez

FC Ararat-Armenia y AZ Alkmaar: detalles del partido de Mateo Chávez

El FC Ararat-Armenia recibirá al AZ Alkmaar este jueves 22 de octubre, en el Vazgen Sargsyan Republican Stadium de Ereván, por la tercera jornada de la UEFA Europa League 2026-27. El encuentro comenzará a las 10:45 horas del centro de México.

El equipo armenio afronta el partido después de perder sus dos primeros compromisos y todavía no suma puntos. Por su parte, el AZ llega tras una derrota contra el Sunderland de Inglaterra y una victoria ante el Hapoel Beer Sheva. Ahora el equipo de Mateo Chávez buscará aprovechar la diferencia de experiencia internacional.

El encuentro será clave para que el equipo trepe posiciones en la fase liga. Además, será importante para Chávez, quien aparece como titular del AZ, como lateral izquierdo, y quiere seguir sumando éxitos en Europa.