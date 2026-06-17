Ellas son las 2 árbitras mexicanas que triunfan en el partido Inglaterra vs Croacia

La presencia mexicana vuelve a tomar fuerza en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, aunque esta vez no solamente por lo que ocurre con la Selección Mexicana. En el partido entre Inglaterra y Croacia, correspondiente a la Fase de Grupos, dos árbitras nacionales aparecen dentro del cuerpo arbitral de uno de los encuentros más atractivos de la jornada.

Se trata de Katia Itzel García y Sandra Ramírez, quienes fueron consideradas para el duelo del Grupo L que se disputa en el Estadio de Dallas. Su presencia representa otro paso importante para el arbitraje mexicano en una Copa del Mundo que también se juega en territorio nacional.

El partido entre Inglaterra y Croacia tiene como árbitro central al francés Clément Turpin, uno de los jueces más reconocidos de Europa. Sin embargo, dentro de la designación también destaca el nombre de Katia Itzel García como cuarta árbitra y el de Sandra Ramírez como árbitra asistente de reserva.

Harry Kane |Mexsport

¿Quiénes son Katia Itzel García y Sandra Ramírez?

Katia Itzel García es una de las árbitras mexicanas con mayor proyección internacional. La silbante ha trabajado en competencias de alto nivel y llegó a la justa mundialista como parte del grupo de mujeres elegidas por FIFA para participar en la justa varonil.

Su nombramiento no es menor. Katia Itzel ya había hecho historia en el futbol mexicano al abrirse camino en una actividad que durante años tuvo poca presencia femenina en los torneos varoniles. Su trabajo en Liga BBVA MX, Liga BBVA MX Femenil y torneos internacionales la llevó a ganarse un lugar en el máximo escenario del futbol.

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Sandra Ramírez, por su parte, también forma parte del equipo arbitral mexicano presente en la Copa del Mundo. En el Inglaterra vs Croacia fue designada como árbitra asistente de reserva, una función clave dentro de la logística arbitral del partido.

Katia Itzel arbitrará en la Copa del Mundo 2026|MEXSPORT

Katia Itzel García y Sandra Ramírez vuelven a aparecer en Norteamérica 2026

La aparición de ambas en el Inglaterra vs Croacia no es un hecho aislado. Katia Itzel García y Sandra Ramírez ya habían sido consideradas durante esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el partido entre Países Bajos y Japón.

En aquel encuentro, Katia Itzel también trabajó como cuarta árbitra, mientras que Sandra Ramírez ocupó el mismo rol de árbitra asistente de reserva. Esto confirma que ambas forman parte activa del grupo arbitral que FIFA contempla para partidos de la Fase de Grupos.

¿Qué hacen Katia Itzel y Sandra Ramírez en el Inglaterra vs Croacia?

En el partido entre Inglaterra y Croacia, Katia Itzel cumple la función de cuarta árbitra. Este rol implica apoyar al juez central, supervisar los cambios, controlar las bancas, administrar situaciones técnicas y estar lista para ingresar en caso de que el árbitro principal no pueda continuar.

Sandra Ramírez, en cambio, aparece como árbitra asistente de reserva. Su trabajo es respaldar al cuerpo arbitral principal y estar preparada ante cualquier eventualidad con los asistentes designados para el encuentro.

Aunque no son las encargadas centrales de impartir justicia en el campo, sus funciones son parte fundamental del desarrollo del partido. En un Mundial, cada designación tiene peso y cada rol forma parte del engranaje oficial de FIFA.