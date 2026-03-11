Árbitro de la Liga BBVA MX enfureció a todos con lo que dijo: “Piden arbitraje de primera con futbol de quinta”

El arbitraje siempre ha sido un tema de controversia detro de la Liga BBVA MX y en todo el futbol mexicano. En Primera División se han visto todo tipo de errores, pero en las ligas menos vistas suelen ocurrir los problemas más grandes. El femenil es un claro ejemplo de ello, donde los aficionados piden por mejoras en el arbitraje de forma constante. Incluso, jugadoras y ex-futbolistas de la liga alzan sus reclamos.

Ese es el caso de Desirée Monsiváis, ex-jugadora profesional que vistió las camisetas de Rayadas de Monterrey, Pumas y Juárez en la Liga BBVA MX Femenil. En su cuenta personal de X, compartió el siguiente mensaje: “El arbitraje del femenil sí está mal ya real en serio” y luego republicó lo mencionado con este escrito: “Es hartazgo”. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que un ex-árbitro de la Primera División salga a confrontarla.

América 1-1 Rayadas, Liga BBVA MX Femenil|MexSport

Eduardo Brizio, ex-juez de la Liga BBVA MX, contestó los reclamos de Monsiváis y soltó: “Bueno sería recordar que... En el femenil... NO hay VAR!!!! Aplaudo que exijan la "excelencia"... Pero, también la deberían de exigir en la calidad balompédica!!!”. Estas palabras iniciaron una discusión en redes sociales con dos puntos de vistas diferentes: el arbitraje del futbol femenil quedó atrás o el futbol femenil aún no tiene nivel competitivo.

Bueno sería recordar que ... en el femenil ... NO hay VAR!!!! Aplaudo que exijan la "excelencia" ... pero, tambien la deberían de exigir en la calidad balompédica!!! — E. Brizio Carter (@lalobrizio) March 11, 2026

Luego de varios mensajes, Brizio decidió finalizar la revuelta con un mensaje más que polémico: “Exigen un arbitraje de primera… con un futbol de quinta!!!”. Las palabras del ex-silbatante recorrieron rápidamente las redes sociales y la ex-jugadora de Pumas aseguró que su mensaje fue “muy fuera de lugar”. Para algunos, la Liga BBVA MX Femenil aún no tiene nivel de primera, mientras que otros afirman que el arbitraje en dicha categoría deja mucho qué desear.

Exigen un arbitraje de primera ,,, con un futbol de quinta!!! — E. Brizio Carter (@lalobrizio) March 11, 2026

Los aficionados responden a Brizio

Una gran parte de aficionados se mostraron en contra de las palabras de Brizio. “Ninguna liga con 8 años de creación va a tener el nivel que pide el señor”, explicó un usuario de X, mientras que otro dijo: “Me extraña que un ‘árbitro’ se exprese así del futbol femenil, fuera de lugar completamente”.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron negativos. “Se entiende tu punto Brizio, hay que dar tiempo al arbitraje, al igual que al nivel de la liga y concuerdo”. De todos modos, la mayoría de opinión respalda lo dicho por Monsiváis y el bajo nivel que ha demostrado el arbitraje en el futbol femenil de México.

