Ni uno de México: el premio por el que compite Lionel Messi contra dos latinoamericanos

Más allá de que la familia de Lionel Messi vivió un momento de preocupación por un accidente , el astro argentino pasa por un gran momento futbolístico en América, el continente que lo vio jugar profesionalmente a nivel clubes recién cuando fichó por el Inter Miami, puesto que antes nunca había jugado en Argentina ni en otro país. Ahora podría ganar un premio particular.

TV Azteca Deportes recolectó 14 fotos de Lionel Messi para usar como fondo de pantalla y de buena calidad . Pues este argentino sigue siendo historia en el futbol y ahora podría ganar el premio Rey de América 2025, que no tienen a ningún mexicano entre los nominados más votados. Además, ningún oriundo de México consiguió ganar ese galardón.

Dec 6, 2025; Fort Lauderdale, Florida, USA; Inter Miami forward Lionel Messi (10) lifts the Philip F. Anschutz trophy after winning the 2025 MLS Cup against the Vancouver Whitecaps FC at Chase Stadium. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images|Reuters

Lionel Messi fue nominado junto a otros futbolistas sudamericanos al Rey de América 2025

De acuerdo a distintos reportes, los tres más votados para el Rey de América 2025 serían Leo Messi, Adrián ‘Maravilla’ Martínez y Giorgian De Arrascaeta. Algunos escalones más abajo estarían Gustavo Gómez, Vitor Roque, Agustín Rossi, Danilo, Bruno Henrique, Pedro, José Manuel López, Leandro Paredes y Ángel Di María, entre otros.

TE PUEDE INTERESAR:



Nuevamente no hay mexicanos en este premio que entrega el diario El País desde 1986. De hecho, nunca un oriundo de México ha conseguido este título y suele ser dominado por aquellos que juegan en Sudamérica. De hecho, apenas Henry Martin obtuvo un voto en los premios de 2024, pero estuvo muy lejos de alcanzarle.

Así llegan los candidatos al Rey de América 2025

Se especula que Giorgian de Arrascaeta es favorito por haber ganado la Copa Libertadores 2025 con el Flamengo. El mediocentro uruguayo también ganó el Brasileirao, el Derbi de las Américas (ante Cruz Azul) y la Copa Challenger.

Lionel Messi, en tanto, fue campeón de la MLS con el Inter Miami. Hasta el momento no pudo conquistar el trofeo Rey de América a pesar de que obtuvo 14 votos en la edición 2024 y quedó en quinto lugar.

Por último, ‘Maravilla’ Martínez ganó la Recopa Sudamericana con Racing Club y llegó a semifinales de la Copa Libertadores 2025 (fue el goleador del certamen) y también fue finalista del Torneo Clausura de Argentina.

Más detalles del premio ‘Rey de América’, sin consagraciones de México

Este premio 'Rey de América' es entregado por el diario El País desde 1986. Votan 250 periodistas del continente. De momento, el futbolista que más lo ha ganado es otro argentino: Carlos Tevez (3 veces). Luego lo ganaron en 2 ocasiones Carlos Valderrama, Juan Sebastián Verón y Neymar.

