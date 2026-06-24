Argentina es 1° de grupo y estos serían sus rivales de 16avos hasta la final

La selección de Argentina es una de las ya clasificadas a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo liderado por Lionel Messi y Lionel Scaloni jugará en Miami ante el segundo del Grupo H gracias a ser líder del Grupo J. Pero, ¿cuáles pueden ser los rivales del campeón del mundo?

Así como Messi lidera la tabla de máximos goleadores históricos de los mundiales, el astro argentino quiere ser bicampeón del mundo. Para eso, no tendría un camino fácil.

El posible camino de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

16avos de final: se enfrenta al 2º del Grupo H. Puede ser cualquiera entre España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, aunque este último parece tener ventaja.

se enfrenta al 2º del Grupo H. Puede ser cualquiera entre España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, aunque este último parece tener ventaja. Octavos de final: enfrentaría al ganador del partido 88. Australia e Irán serían los posibles rivales hasta ahora.

enfrentaría al ganador del partido 88. Australia e Irán serían los posibles rivales hasta ahora. Cuartos de final: enfrentaría al ganador del cuadro entre Portugal, Bélgica, Paraguay y Canadá (por ahora).

enfrentaría al ganador del cuadro entre Portugal, Bélgica, Paraguay y Canadá (por ahora). Semifinales: enfrentaría como el rival más lógico a Inglaterra. Marruecos o Brasil también podrían ir por ese lado.

enfrentaría como el rival más lógico a Inglaterra. Marruecos o Brasil también podrían ir por ese lado. Gran Final: enfrentaría a España o Francia como rivales más lógicos.

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El calendario de la selección de Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Martes, 16 de junio de 2026 – Fecha 1 – Argentina vs. Argelia – Estadio Kansas City (Kansas City, Estados Unidos) — Grupo J

Lunes, 22 de junio de 2026 – Fecha 2 – Argentina 2-0 Austria – Estadio Dallas (Arlington, Estados Unidos) — Grupo J

Sábado, 27 de junio de 2026 – Fecha 3 – Jordania vs. Argentina – Estadio Dallas (Arlington, Estados Unidos) — Grupo J

Viernes, 3 de julio de 2026 – 16avos de final – 1.º Grupo J (Argentina) vs. 2.º Grupo H – Estadio Miami (Miami, Estados Unidos) — Fase Final

Martes, 7 de julio 2026 — Octavos de final – Ganador Partido 86 v Ganador Partido 88 — Estadio Atlanta

Sábado, 11 de julio 2026 — Cuartos de final — Ganador Partido 95 v Ganador Partido 96 — Estadio Kansas City

Miércoles, 15 de julio 2026 — Semifinales — Ganador Partido 99 v Ganador Partido 100 — Estadio Atlanta

Domingo, 19 de julio 2026 — Gran Final – Ganador Partido 101 v Ganador Partido 102 — Estadio Nueva York Nueva Jersey

TV Azteca transmite 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ EN VIVO y GRATIS

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