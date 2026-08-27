En Argentina aseguran que River Plate buscará a Hernán Crespo tras eliminación en Copa Sudamérica

River Plate quedó eliminado de la Copa Sudamericana este miércoles por la noche tras caer ante Independiente Santa Fe en el Monumental. La derrota aceleró la salida de Eduardo Coudet, quien dejará de ser el entrenador del Millonario después de 27 partidos. Ahora, la mesa directiva encabezada por Stefano Di Carlo ya analiza alternativas y Hernán Crespo sería el apuntado.

Hernán Crespo sería la principal opción para River Plate

Tal como contó David Medrano, desde Argentina aseguran que Hernán Crespo aparece entre las principales opciones para reemplazar a Coudet. El entrenador argentino tiene identificación con River.

Hernán Crespo como jugador de River Plate|Crédito: @RiverPlate / X

Sin embargo, su contratación inmediata no sería sencilla. Crespo tiene una cláusula de salida en favor de River, pero solamente podrá utilizarse a partir de 2027. Para sacarlo de Atlas durante este año, el conjunto argentino tendría que pagar una cifra que oscila entre los 7 y 8 millones de dólares, de acuerdo con la información publicada en Argentina.

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La búsqueda apenas comienza, aunque Crespo ya figura entre los nombres que generan mayor interés en Núñez.

|Instagram:hernancrespo

¿Qué pasó con River Plate? Chacho Coudet no encontró la solución

Chacho Coudet dirigió 27 partidos y consiguió 13 victorias y 8 derrotas, para una efectividad del 55 por ciento. Sin embargo, buena parte de sus problemas aparecieron después de la pretemporada. River tuvo dificultades para generar ofensiva y acumuló cuatro derrotas en el Clausura, además de quedar eliminado de la Copa Argentina.

El entrenador tampoco consiguió imponer su idea sobre un plantel renovado y con incorporaciones importantes como Thiago Almada y Ángel Correa. La eliminación ante Santa Fe terminó por acelerar una salida que ya estaba encaminada.

Hernán Crespo atraviesa un gran momento en Atlas

Mientras River busca entrenador, Crespo atraviesa un buen inicio con Atlas. El argentino asumió en julio y suma 8 partidos dirigidos, con 5 victorias y 3 derrotas (pero 4 triunfos y 1 partido perdido en el Apertura 2026). Actualmente, el equipo rojinegro se encuentra segundo de la clasificación general de la Liga BBVA MX.

Crespo tiene contrato por dos años con Atlas, por lo que desde Buenos Aires tendrían que realizar una importante inversión para llevárselo antes de 2027 que se active la “cláusula River”. Por ahora, su salida parece complicada, aunque su nombre ya quedó instalado como una de las principales opciones para el banquillo del Millonario.

