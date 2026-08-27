David Medrano confirma cuál es el club de la Liga BBVA MX que ganó 30 millones vendiendo jugadores
El club histórico ha vendido a varios jugadores en el último año y gracias a ello se ha embolsado varios millones de dólares
Tigres firmará al delantero zacatecano Ricardo Monreal, en una operación que rondó los 4 millones de dólares. Es por ello que Necaxa es el club de la Liga BBVA MX que en el último año ganó 30 millones de dólares por vender a sus jugadores, según información de David Medrano Félix.
El periodista de Azteca Deportes reveló que con las últimas ventas, los Rayos se han embolsado alrededor de 30 millones de dólares, un gran negocio para la institución. Entre los futbolistas que destacan está Agustín Palavecino, quien se marchó a Cruz Azul, y Díber Cabindo a León, club que está en las semifinales de la Leagues Cup 2026.
Los jugadores que suman 30 millones de dólares
En el último año, Necaxa ha vendido a 5 jugadores, que son los que suman los 30 millones de dólares, contemplando la más reciente venta de Ricardo Monreal a Tigres, tras quedarse sin delanteros para este Apertura 2026.
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- José Paradela: El argentino se marchó a Cruz Azul en verano de 2025 por la módica cantidad de aproximadamente 10 millones de dólares.
- Agustín Palavecino: El mediocampista fue vendido a Cruz Azul en el mercado invernal, previo al arranque del Clausura 2026. Necaxa recibió alrededor de 8 millones de dólares.
- Díber Cambindo: El goleador se marchó a León previo al arranque del Clausura 2026. De acuerdo con reportes, la operación rondó los 4 millones de dólares.
- Pável Pérez: El extremo se fue a Toluca en el mercado invernal. Necaxa recibió alrededor de 4 millones de dólares.
- Ricardo Monreal: El delantero fue fichado recientemente por Tigres. El zacatecano fue vendido en aproximadamente 4 millones de dólares, con el objetivo de pelearle la titularidad a Rodrigo Aguirre.