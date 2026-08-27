David Medrano confirma cuál es el club de la Liga BBVA MX que ganó 30 millones vendiendo jugadores

Tigres firmará al delantero zacatecano Ricardo Monreal, en una operación que rondó los 4 millones de dólares. Es por ello que Necaxa es el club de la Liga BBVA MX que en el último año ganó 30 millones de dólares por vender a sus jugadores, según información de David Medrano Félix.

El periodista de Azteca Deportes reveló que con las últimas ventas, los Rayos se han embolsado alrededor de 30 millones de dólares, un gran negocio para la institución. Entre los futbolistas que destacan está Agustín Palavecino, quien se marchó a Cruz Azul, y Díber Cabindo a León, club que está en las semifinales de la Leagues Cup 2026.

Los Rayos se han embolsado alrededor de 30 millones de dólares, un gran negocio para la institución.|Club Necaxa

Los jugadores que suman 30 millones de dólares

En el último año, Necaxa ha vendido a 5 jugadores, que son los que suman los 30 millones de dólares, contemplando la más reciente venta de Ricardo Monreal a Tigres, tras quedarse sin delanteros para este Apertura 2026.

TE PUEDE INTERESAR:



https://x.com/medranoazteca/status/2092802841546989772?s=20