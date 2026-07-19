Argentina e Inglaterra se volvieron a ver las caras a días de las semifinales del Mundial 2026

En el marco del Nations Championship, la Selección Argentina de rugby, conocida popularmente como Los Pumas, vivió una jornada cargada de simbolismo en la provincia de Santiago del Estero. Para el enfrentamiento ante Inglaterra, el equipo dirigido por Felipe Contepomi decidió saltar al campo de juego con una indumentaria azul inspirada directamente en la camiseta que Diego Armando Maradona inmortalizó durante los cuartos de final de la Copa Mundial de México 1986. Este homenaje, más allá de los colores, buscó emular la estética de aquel hito deportivo mediante una disposición minimalista donde el patrocinador principal se trasladó a las mangas, dejando el frente de la casaca despejado, tal como lucía la histórica elástica en el estadio Azteca hace exactamente cuatro décadas. ¿El resultado? Lejos de ser el esperado.

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La iniciativa, impulsada por la UAR en reconocimiento a los campeones mundiales de 1986, resonó profundamente en el público presente. "Hay momentos que trascienden el deporte y pasan a formar parte de la historia de un país", expresó la unión en sus redes sociales, destacando el orgullo que representa para el rugby argentino emular aquel capítulo memorable. La respuesta en las tribunas fue inmediata y visceral: desde el instante en que los jugadores aparecieron sobre el césped, los hinchas hicieron eco de una rivalidad histórica, entonando cánticos que conectaron el sentir del rugby con el reciente triunfo de la Selección Argentina de futbol sobre Inglaterra en las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Los Pumas, con la camiseta que usó Argentina en el Mundial de México 86

La atmósfera en el estadio alcanzó su punto de ebullición durante los actos protocolares. Mientras sonaba el himno británico, una parte considerable de la afición respondió con silbidos, rememorando la tensión que se vivió jornadas atrás en Atlanta durante el duelo futbolístico entre ambos seleccionados. A pesar de que el resultado deportivo no favoreció al equipo nacional —que terminó cayendo por 31-24—, la jornada quedará marcada por este cruce de caminos entre dos disciplinas y dos generaciones que, a través de la memoria del 86 y el presente del Mundial 2026, continúan alimentando la narrativa de una rivalidad deportiva única frente al conjunto inglés.

