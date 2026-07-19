¿Misión imposible? Cuántos goles necesita Messi para superar a Mbappé en el Mundial 2026

La carrera por el trofeo de máximo goleador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha alcanzado un nivel de tensión histórica. Tras el doblete anotado por Kylian Mbappé este sábado en la definición por el tercer puesto, el delantero francés cerró su participación en el certamen con un total de 10 goles. Por su parte, Lionel Messi, quien lidera el ataque de la Selección Argentina de cara a la gran final de este domingo contra España, suma actualmente 8 tantos. Este escenario ha puesto todas las miradas sobre el capitán albiceleste, quien buscará no solo el título, sino también la preciada Bota de Oro.

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La reglamentación de la FIFA para determinar al ganador del galardón en caso de igualdad en la cantidad de goles es precisa y no deja lugar a interpretaciones ambiguas. En caso de que dos o más futbolistas finalicen el torneo con el mismo número de anotaciones, se aplican criterios de desempate jerárquicos:

Primer criterio (Asistencias): Si existe un empate en la cifra de goles, el premio será otorgado al jugador que haya registrado la mayor cantidad de asistencias durante la competición. Este factor es fundamental en el balance actual entre Messi y Mbappé, ya que ambos mantienen cifras muy parejas en la creación de juego (cuatro cada uno).

Si existe un empate en la cifra de goles, el premio será otorgado al jugador que haya registrado la mayor cantidad de asistencias durante la competición. Este factor es fundamental en el balance actual entre Messi y Mbappé, ya que ambos mantienen cifras muy parejas en la creación de juego (cuatro cada uno). Segundo criterio (Minutos jugados): En el supuesto de que persistiera la igualdad tras evaluar las asistencias, el trofeo se entregará al futbolista que haya disputado la menor cantidad de minutos en el campo a lo largo del torneo. Este criterio busca premiar la eficiencia goleadora, favoreciendo a aquel jugador que haya necesitado menos tiempo de juego para marcar sus goles.

Para Messi, la cuenta es clara. Un "hat-trick" frente a España le permitiría alcanzar los 11 goles y superar a Mbappé sin necesidad de recurrir a desempates. Si logra anotar un doblete, llegaría a los 10 tantos, empatando la línea del francés, y el desenlace dependerá exclusivamente de la cantidad de asistencias y los minutos disputados.